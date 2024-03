Deshalb solltest du Eier nie in der Kühlschranktür lagern

Kühlschränke haben oft einen praktischen Einsatz für Eier in der Tür. Dann ist die Kühlschranktür doch der beste Platz, um Eier im Kühlschrank zu lagern, oder? Wir klären auf und geben praktische Tipps, wie man Eier am besten aufbewahrt, um Geschmack und Qualität zu erhalten.

Eier in Kühlschranktür lagern: Temperaturschwankungen

Jedes Mal, wenn du den Kühlschrank öffnest, ändert sich die Temperatur in der Tür drastisch. Eier sind jedoch sehr empfindlich und müssen konstant kühl gehalten werden. Häufige Temperaturschwankungen können dazu führen, dass die Eierschale porös wird und Bakterien eindringen, wodurch die Eier schneller verderben. Um das Risiko einer Lebensmittelvergiftung zu minimieren, solltest du deine Eier an einem kühleren, temperaturstabilen Ort im Kühlschrank aufbewahren.

Eier in Kühlschranktür lagern: Stoßgefahr

Neben den unerwünschten Temperaturschwankungen ist die Kühlschranktür auch ein Ort, an dem immer etwas in Bewegung ist. Flaschen und andere Lebensmittel werden hineingestellt und herausgenommen – dabei kommt es zu Erschütterungen und Stößen, die die empfindlichen Eier beschädigen können. Auch wenn auf den ersten Blick kein Riss zu sehen ist, können winzige Brüche im Ei ausreichen, damit Keime eindringen und die Qualität der Eier beeinträchtigen. Es ist daher besser, die Eier in einem Teil des Kühlschranks aufzubewahren, in dem sie vor starken Erschütterungen geschützt sind.

Eier in Kühlschranktür lagern: die Luftzirkulation

Ein weiterer wichtiger Grund, warum die Kühlschranktür kein idealer Aufbewahrungsort für Eier ist, ist die unzureichende Luftzirkulation. Eine gute Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeitsansammlungen und die damit verbundene Bakterienbildung zu vermeiden. Im Inneren des Kühlschranks, weit weg von der Tür, werden die Eier besser von kühler Luft umströmt. Dort bleiben sie trocken und sind weniger anfällig für Bakterienwachstum.

Muss man Eier überhaupt im Kühlschrank lagern? Dieser und weiterer Fragen gehen wir in unserem Leckerwissen auf den Grund. Dort zeigen wir dir auch, wie du das perfekte Ei kochst und klären auf, wie (un)gesund es ist, wenn du jeden Tag Eier zum Frühstück isst.

Der beste Ort, um Eier im Kühlschrank zu lagern: der mittlere Bereich

Wo sollte man Eier am besten aufbewahren, um ihre Frische und Haltbarkeit zu maximieren? Experten empfehlen, Eier in der Mitte des Kühlschranks zu lagern, wo die Temperatur am konstantesten ist. Dort herrschen ideale Bedingungen und die Eier sind vor Stößen und Temperaturschwankungen geschützt. Du kannst sie entweder in der Originalverpackung oder in einem speziellen Eierfach in diesem Teil des Kühlschranks aufbewahren. So sind deine Eier immer frisch und bereit für die nächste kulinarische Verwendung.

Die richtige Handhabung von Eiern

Neben der richtigen Lagerung ist auch der richtige Umgang mit Eiern sehr wichtig, um die Qualität zu erhalten. Wasche dir vor und nach dem Umgang mit Eiern immer die Hände, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Kontrolliere regelmäßig das Mindesthaltbarkeitsdatum und verwende keine Eier mehr roh, wenn das Datum abgelaufen ist. Älterer Eier eignen sich hervorragend zum Backen oder für hartgekochte Snacks. Kontrolliere deine Eier auch regelmäßig auf Risse oder einen ungewöhnlichen Geruch, um die Frische der übrigen Eier zu erhalten.

