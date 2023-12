Viele Menschen leiden unter Übergewicht – und es werden immer mehr. Man isst zu viel, bewegt sich zu wenig und so führt das Eine zum Anderen. Besonders die Gruppe der Kohlenhydrate hat in puncto Ernährung einen ganz schlechten Ruf als Dickmacher weg. Deswegen verzichten viele Menschen darauf besonders am Abend Lebensmittel, die Kohlenhydrate enthalten, zu sich zu nehmen. Mit diesem kinderleichten Rezept kannst du dennoch herzhafte Brötchen zu dir nehmen, zu jeder Zeit und ganz ohne Kohlenhydrate.

Eiweiß-Brötchen mit Quark

Belege deine gesunden Brötchen ganz nach Lust und Laune: egal ob deftig oder süß, hauptsache ein bisschen Obst oder Gemüse schafft es auch noch auf die Brötchen. Das sieht nicht nur unglaublich köstlich aus, es schmeckt auch nochmal doppelt so gut.

