Käsekuchen mal anders - Rezept mit Erdbeer Polka Dots als Rolle

Dieser Käsekuchen ist ganz anders - eine Rolle mit Polka Dots und Erdbeeren. So süß!Dafür brauchst du:Für den Tupfenteig:Hier ist ein Rezept für eine Erdbeer Käsekuchen Rolle mit süßen Polka Dots. Das Auge isst mit!1 Eiweiß30 g Puderzucker40 g Mehl20 g Butterrosa LebensmittelfarbeFür den Biskuitteig:2 Eier100 g Zucker125 g Mehl1/2 TL Backpulver1 TL Vanillearoma1 Prise SalzFür die Füllung:225 g Frischkäse30 g Puderzucker1 TL Vanillearoma100 g ErdbeerenSo geht es:Verrühre Eiweiß, Puderzucker und Mehl. Erst dann gibst du die Butter dazu. Tauche die Spitze eines Schaschlikspießes in die Lebensmittelfarbe und halte diese nun beim Rühren in den Teig. Gib bei Bedarf mehr Lebensmittelfarbe hinzu, um die Farbe zu intensivieren.Fülle den Teig in einen Spritzbeutel um und setze verschieden große Teigtupfen kreuz und quer auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech. Nun bereite den Biskuitteig zu, indem du Eier und Zucker mit einem Rührgerät schaumig aufschlägst. Gib danach alle übrigen Zutaten dazu und hebe sie mit einem Teigschaber vorsichtig unter die Eimasse.Gieße den Teig möglichst gleichmäßig auf die Teigtupfen und fülle Fehlstellen vorsichtig mit einem Teigschaber auf. Der Biskuitteig ist wesentlich flüssiger als der Tupfenteig, die bunten Tupfen bleiben dennoch in ihrer Form erhalten. Nun backst du den Teig bei 180 °C für 10 Minuten. Nach dem Backen stürze den Teig sofort mit der gepunkteten Seite nach unten auf ein angefeuchtetes Küchentuch und rolle ihn mitsamt dem Handtuch als Zwischenlage ein. Lass die Rolle vollständig auskühlen, erst dann kannst du den Kuchen wieder flach ausrollen. So gehst du sicher, dass der Teig beim Rollen nach dem Füllen nicht bricht.Rühre aus Frischkäse, Puderzucker und Vanillearoma eine Creme an und verstreiche sie gleichmäßig auf dem Biskuit. Schneide die Erdbeeren in dünne Scheiben und lege sie auf die Frischkäsecreme. Schließlich rollst du den Biskuit wieder zusammen.Den Artikel findest du hier: http://www.leckerschmecker.me/fest-rollen/?&ref=yt