Cocktailgenuss: Am liebsten trinken wir diesen Sommer Erdbeer-Limoncello-Spritz

Kein Sommer ohne leckere Spritzcocktails! Nachdem uns der Aperol Spritz Jahr um Jahr begleitet und längst Kultstatus erreicht hat und auch der Limoncello Spritz mittlerweile einen festen Platz in unseren Gläsern genießt, freuen wir uns in diesem Sommer über eine neue Kreation, die wir jetzt schon lieben: den Erdbeer-Limoncello-Spritz!

Fruchtiger Erdbeer-Limoncello-Spritz: Italien trifft Saisonliebling

Es ist Erdbeerzeit, und wir freuen uns wie verrückt über das kleine, rote Obst. Noch mehr freuen wir uns aber über die zahlreichen Rezeptideen, die man damit umsetzen kann. Unser neuester Favorit: ein fruchtiger Erdbeer-Limoncello-Spritz. Der kombiniert den italienischen Likör mit der süßen Sommerfrucht und spritzigem Prosecco. Kann es etwas Schöneres geben?

Wenn du an einem lauen Sommerabend auf deinem Balkon oder in deinem Garten entspannst oder deine Liebsten zu einem geselligen Get-together einlädst, dann ist der Erdbeer-Limoncello-Spritz der perfekte Cocktail im Glas. Das feine Erdbeerpüree, mit dem du das Getränk mixt, verwandelt den klassischen Limoncello Spritz in einen noch fruchtigeren Drink.

Gut zu wissen: Was darf in einer gut sortierten Hausbar nicht fehlen? Wir haben dir eine Liste der wichtigsten Ausstattung zusammengestellt. Mit diesem Equipment kannst du auch zu Hause leckere Getränke mischen und ersparst dir den Gang in die nächste Cocktailbar.

Spritzcocktails gehören für uns mittlerweile zu einem gelungenen Sommer einfach dazu. Ob es nun der Erdbeer-Limoncello-Spritz, der Aperol Spritz, den du übrigens auch alkoholfrei genießen kannst, oder doch ein ganz anderer Kandidat ist. Die Ideen und Möglichkeiten sind so vielfältig!

Aber auch andere kühle Drinks versüßen uns die Sommerzeit. Wir denken da beispielsweise an einen Erdbeer-Daiquiri oder einen Erdbeer-Hugo. Na, trinkst du einen mit?