Cocktail für den Sommer: So mixt du einen fruchtigen Erdbeer-Mojito

So heftig, wie uns der Sommer am Wochenende überrollte, so schnell ist er auch schon wieder weg. Aber die Prognose sieht gut aus, die nächsten warmen Tagen stehen bereits in den Startlöchern. Wir sind vorbereitet und haben uns schon mal einen Cocktail gemixt, den wir dann am Abend auf dem Balkon schlürfen wollen: einen fruchtigen Erdbeer-Mojito. Wenn du möchtest, bleib doch auf ein Glas!

Rezept für Erdbeer-Mojito: sommerlicher Cocktailgenuss

Wir sehnen uns nach den nächsten schönen Sommerabenden, an denen wir gepflegt an einem Erdbeer-Mojito nippen können. Er ist dem klassischen Mojito nachempfunden, ergänzt das Rezept aber um den saisonalen Liebling Erdbeere. Dadurch bekommt er eine fruchtige, fein-süße Note.

Der klassische Mojito wird auf Basis von hellem Rum gemixt. Er kommt aus dem sonnigen Havanna auf Kuba und weckt sofort Sehnsucht nach weißen, langen Sandstränden und Sommertagen unter Palmen. Weißer Rum besitzt ein leicht fruchtiges Aroma, was perfekt mit der spritzigen Zitrone und der süßen Erdbeere harmoniert.

Tipp: Möchtest du den Erdbeer-Mojito gern alkoholfrei genießen, kannst du den Rum mit Ginger-Ale ersetzen. Auch diese Variante schmeckt fantastisch und frisch und erfreut alle, die gern auf Alkohol verzichten möchten.

Die Zubereitung ist supereinfach: Wasche die Erdbeeren und die Limetten und gib die Beeren zusammen mit Minzblättern, Zucker, Rum, Limettensaft und Limettenspalten in ein Glas. Nun benötigst du einen Barstößel, mit dem du die Zutaten im Glas zerdrücken kannst. So entfalten sich deren Aromen besonders gut. Anschließend füllst du Eiswürfel oder Crushed Ice dazu, gießt den Cocktail mit Sprudelwasser auf und garnierst ihn mit frischen Erdbeeren und Minze. Das war’s!

Wenn du Lust auf Abwechslung im Glas hast, solltest du als Nächstes den Watermelon Man probieren, ein echter Klassiker, der ebenfalls nach Sommer schmeckt. Wir sind außerdem große Fans vom Erdbeer-Limoncello-Spritz und vom Erdbeer-Hugo und freuen uns, mit dir noch das eine oder andere Mal anzustoßen. Auf den Sommer!