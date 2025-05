Erdbeer-Rhabarber-Porridge: fruchtiger Start in den Tag

Es ist endlich wieder Rhabarberzeit und auch die ersten Erdbeeren wachsen in meinem Garten. Das bedeutet, ich genieße mindestens einmal die Woche ein lecker-fruchtiges Erdbeer-Rhabarber-Porridge. Du bereitest dir damit nicht nur einen guten Start in den Tag, sondern auch einen Moment zum Genießen. Hier ist das einfache Rezept.

Erdbeer-Rhabarber-Porridge: schnell und einfach gemacht

Porridge, bei uns auch Haferschleim genannt, stammt ursprünglich aus Schottland. Traditionell werden dafür nur Wasser, Hafer und eine Prise Salz verwendet. Inzwischen hat sich das Gericht über die Grenzen hinaus verbreitet und wurde in vielen Ländern weiterentwickelt. Besonders beliebt ist Porridge heute in der modernen, gesundheitsbewussten Küche. Durch Zutaten wie Pflanzenmilch, Nüsse, Früchte und Gewürze erhält er neue Aromen. Mit dem Erdbeer-Rhabarber-Porridge bringst du eine saisonale Note in dieses einfache und vielseitige Gericht.

Haferflocken bilden die Grundlage – sie liefern Ballaststoffe, pflanzliches Eiweiß und machen angenehm satt. Für das gewisse Etwas sorgen die Früchte, eine kleine Prise Salz sowie Zimt. Dieser ist optional und kann auch weggelassen werden. Für mich gehört Zimt aber einfach in fast jedes Rezept.

Für das Erdbeer-Rhabarber-Porridge schneidest du die Enden vom Rhabarber ab und schälst ihn gegebenenfalls. Anschließend wäschst du ihn und schneidest ihn in Stücke. Wasche auch die Erdbeeren und hacke sie klein. Röste die Rhabarberstücke in einem Topf mit Agavendicksaft kurz an und gib dann Haferflocken und Milch dazu. Lass das Porridge kurz aufkochen und einige Minuten köcheln. Hebe vor dem Servieren noch die Erdbeeren unter und garniere es mit gehackten Mandeln.

Ich gehe gleich in den Garten und ernte Rhabarber und Erdbeeren, um mir eine Schüssel zuzubereiten. Und du? Hole dir mit dem Erdbeer-Rhabarber-Porridge ein Stück Frühling in die Schüssel – frisch, einfach und voller Geschmack.

Porrige ist sehr vielseitig und kann in vielen Geschmacksrichtungen zubereitet werden. Probiere doch auch mal ein Bananen-Kokos-Porridge oder ein Rhabarber-Apfel-Porridge. Und dieses Pink Porridge macht deinen Morgen bunt.

Erdbeer-Rhabarber-Porridge Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1/2 Stange Rhabarber

5 mittelgroße Erdbeeren

Agavendicksaft oder Honig

40 g Haferflocken

150 ml Milch oder pflanzliche Alternative

1 Prise Zimt optional

1 Prise Salz

1 Handvoll Mandeln optional

1 Prise Zimt Zubereitung Entferne das Ende des Rhabarbers und schäle ihn gegebenenfalls. Wasche ihn danach und schneide ihn in kleine Stücke. Wasche die Erdbeeren und zerhacke sie. Hebe 1 oder 2 als Deko auf.

Erhitze Agavendicksaft oder Zucker in einem Topf 🛒 und dünste die Rhabarberstücke darin kurz an. Gib dann die Haferflocken und Milch hinzu. Lass alles kurz aufkochen und dann bei mittlerer Hitze 6-7 Minuten köcheln.

Süße das Erdbeer-Rhabarber-Porridge nach Belieben nach und hebe die Erdbeerstücke unter.

Hacke die Mandeln und serviere das Porridge mit ihnen und den restlichen Erdbeeren.

