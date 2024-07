Dieser cremige Frischkäse-Erdbeer-Kuchen wird nicht gebacken

Die Zeit der Erdbeeren ist kurz, und schon bald verlassen uns die roten Sommerfrüchtchen wieder. Wir nutzen die letzten Tage ihrer Saison, um einen leckeren Erdbeermousse-Kuchen zu machen. Mit dem verabschieden wir unser Lieblingsobst gebührend und schwelgen noch einmal in sommerlichen Erinnerungen.

Cremiger Erdbeermousse-Kuchen: Der Ofen bleibt aus

Unser Erdbeermousse-Kuchen setzt das Sommerobst perfekt in Szene. Auf einem feinem Keksboden nimmt eine luftige, fruchtige Mousse Platz. Und nicht nur wegen der Erdbeeren passt dieses Gebäck so wunderbar zum Sommer. Der Ofen darf nämlich heute einmal ausgeschaltet bleiben, denn unser Kuchen wird nicht gebacken. Stattdessen muss er mehrere Stunden im Kühlschrank verbringen. Unser Tipp deshalb: Bereite ihn am besten bereits am Vorabend zu, sodass er über Nacht fest werden kann.

Übrigens: Wir essen die Erdbeermousse auch gerne mal ohne Kuchen. Aber in Kombination mit dem Keksboden bekommt sie einen knusprigen Partner an die Seite. Der Kuchenboden ist schnell gemacht: einfach Kekse klein mahlen und mit zerlassener Butter vermischen. Drücke die Masse anschließend in eine Springform und stelle diese kalt.

Nun ist Zeit, um das Topping zu zaubern. Dafür brauchst du Erdbeeren und Agar-Agar, eine pflanzliche Alternative zu Gelatine. Beides wird zusammen mit einem Süßungsmittel deiner Wahl – wir haben uns für Ahornsirup entschieden – aufgekocht und anschließend zügig püriert. Dann kommen Frischkäse und steif geschlagene Sahne dazu. Das war’s! Verteile die Masse auf dem Keksboden und stelle den Erdbeermousse-Kuchen nun einige Stunden in den Kühlschrank.

Übrigens: Auch unser Erdbeer-Cheesecake wird nicht gebacken, ebenso wenig wie dieser Cheesecake im Glas mit Salzkaramellsoße und Erdbeeren. Aus dem Ofen kommt stattdessen unser Erdbeerkuchen mit Frischkäse, der in der Kastenform gebacken wird. Dau siehst: Es gibt noch einige Erdbeer-Kreationen, die du zum Saisonende zubereiten kannst. Viel Vergnügen dabei!