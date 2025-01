Erdnussbutter-Bananen-Auflauf mit Haferflocken: Frühstück für Genießer

Das Frühstück sollte als erste Mahlzeit des Tages nicht nur satt, sondern auch glücklich machen. Und eines ist sicher: Glücklich macht unser Erdnussbutter-Bananen-Auflauf mit Haferflocken auf jeden Fall, und zwar vor allem Naschkatzen. Entdecke das Rezept für diesen süßen Frühstücksauflauf!

Erdnussbutter-Bananen-Auflauf mit Haferflocken: süße Idee am Morgen

Wenn dir dein Käsebrötchen oder deine Marmeladenstulle morgens irgendwann zu eintönig sind, dann wird es Zeit für unseren Erdnussbutter-Bananen-Auflauf mit Haferflocken. Das süße, warme Frühstück aus dem Ofen ist ideal, wenn du dir am Wochenende einmal etwas gönnen möchtest.

Die Vorbereitung selbst macht nur wenig Arbeit und ist nach einer Viertelstunde erledigt. Danach übernimmt der Ofen, und der braucht weitere 30 bis 40 Minuten. Aber das macht gar nichts, denn in dieser Zeit kannst du schon einmal den Tisch decken, Kaffee oder Tee kochen und die Mitessenden zusammentrommeln. Der Erdnussbutter-Bananen-Auflauf mit Haferflocken macht nämlich vier Menschen satt und zufrieden.

Der Teig für den Erdnussbutter-Bananen-Auflauf besteht aus einer sehr reifen Banane, mit Hilfe einer Gabel zu Mus zerdrückt wird. Dazu kommen neben Haferflocken noch Eier, Milch, Mehl, Vanillezucker und Zucker, Backpulver und eine Prise Salz. Alles zusammen ergibt einen süßen Teig, den du in eine gefettete Auflaufform füllst und glatt streichst. Danach kannst du ihn noch mit einer in Scheiben geschnittenen Banane belegen und in den Ofen schieben.

Der Erdnussbutter-Bananen-Auflauf schmeckt einfach so schon richtig gut, kann aber mit süßen Beilagen verfeinert werden. Wir mögen dazu ein bisschen Marmelade, und schon erinnert das Ganze an ein leckeres Peanutbutter-and-Jelly-Sandwich. Oder wie wäre es mit einem Spritzer Ahornsirup oder Vanillesoße?

Noch mehr Ideen für einen gelungenen Start in den Tag gesucht? Wir empfehlen diesen Haferflocken-Apfel-Auflauf und diesen Blaubeer-Quark-Auflauf. Aber auch ein herzhafter Frühstücksauflauf mit Feta, Ei und Gemüse ist eine gute Wahl.