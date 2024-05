Erdnussbutter-Bananen-Cups: süß, salzig und richtig cremig

Du magst Reese’s Peanutbutter-Cups? Dann wirst du diesen kleinen Snack lieben! Die Erdnussbutter-Bananen-Cups sind glutenfrei und enthalten keinen Industriezucker. Mit nur drei simplen Zutaten zauberst du dir einen Snack, der nicht nur toll schmeckt, sondern auch deiner Seele etwas Gutes tut.

Rezept für die Erdnussbutter-Bananen-Cups

Stell dir vor, du könntest in einen Cup beißen und Banane, Erdnussbutter und den herben Geschmack dunkler Schokolade schmecken. Klingt verlockend? Finden wir auch. Und das Beste ist: Du benötigst lediglich Vollmilch- oder Zartbitterschokolade, eine reife Banane und etwas Erdnussbutter.

Beginne mit dem Schälen der Banane und schneide sie in Scheiben. In der Zwischenzeit wird die Schokolade geschmolzen. Gib einen Löffel Schoki in die Cups. Ein Klecks Erdnussbutter kommt obenauf – das ist das Beste an deinen Erdnussbutter-Bananen-Cups.

Als Nächstes kommt die Banane dran. Lege in jeden Cup eine Scheibe. Gieße anschließend die flüssige Schokolade über die Bananen und Erdnussbutter und verteile sie gleichmäßig. Obendrauf macht sich etwas grobes Meersalz besonders gut.

Ein Moment der Geduld ist gefragt, denn die Erdnussbutter-Bananen-Cups verbringen nun mindestens eine Stunde im Kühlschrank, bevor du herzhaft herein beißen kannst. Ein einzelner Cup liefert dabei ungefähr 200 Kilokalorien – ein energiereicher Snack, der dich mit wichtigen Nährstoffen und natürlich guter Laune versorgt.

Deine Erdnussbutter-Bananen-Cups solltest du kühl lagern und möglichst innerhalb von zwei Tagen verzehren. Bevor du sie jedoch in den Kühlschrank stellst, kannst du sie auch noch mit einem Topping deiner Wahl verfeinern. Ob gehackte Erdnüsse, Mandeln, Trockenfrüchte oder ein bisschen Granola – lass deiner Kreativität freien Lauf.

