Saftiger Erdnussbutterkuchen mit Schokolade vom Blech

Wer Kuchen mag, wird diesen Erdnussbutterkuchen vom Blech lieben. Die Vorbereitungen fürs süße Glück sind schnell erledigt, sodass bereits nach 15 Minuten schon der Ofen übernehmen kann. Klingt gut? Sehen wir genauso, deshalb teilen wir gerne das Rezept mit dir. Speichere es dir gleich ab, denn wenn du den Kuchen einmal probiert hast, wirst du ihn immer wieder backen wollen.

Rezept für Erdnussbutterkuchen vom Blech: unbedingt nachbacken

Um diesen Erdnussbutterkuchen vom Blech nachzubacken, brauchst du nur wenige Zutaten: Nicht nur Erdnussbutter sollte auf deinem Einkaufszettel stehen, sondern auch typische Backzutaten wie Zucker, Mehl und Eier. Außerdem brauchst du einige Schokotropfen, denn der Kuchen wird mit süßer Schoki verfeinert. Mmh, da läuft uns jetzt schon das Wasser im Mund zusammen!

Die Arbeit ist schnell erledigt: Zunächst musst du Mehl, Stärke, Backpulver und eine Prise Salz miteinander vermischen. Danach verrührst du separat davon flüssige Butter, braunen Zucker, Vanillezucker, zwei Eier und Erdnussbutter. Nun kommt auch der Mehl-Mix dazu, sodass ein glatter Teig entsteht.

Im nächsten Schritt hebst du die Schokoladentropfen unter den Teig. Dieser wird anschließend in eine gefettete Backform oder ein kleines Blech gefüllt und dann in den Ofen geschoben. Alles in allem ist jetzt ungefähr eine Viertelstunde vergangen – das hat doch wirklich nicht lange gedauert, oder?

Während der Erdnussbutterkuchen vom Blech nun in der Röhre backt, hast du Zeit, dir eine Tasse Tee oder Kaffee zu kochen und dich auf den ersten Bissen zu freuen.

Übrigens: Der Kuchen schmeckt auch super, wenn er schon einen Tag vorher gebacken wurde und richtig schön durchgezogen ist. Nimm deshalb Stücke, die nicht gegessen wurden, einfach am nächsten Tag mit ins Büro und teile sie mit den Kollegen. Vorausgesetzt natürlich, es bleibt überhaupt etwas übrig.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Hast du Lust auf weitere leckere Kuchen, solltest du als Nächstes unseren Schokoladen-Blechkuchen mit Kirschen oder unseren Bienenstich vom Blech backen. Oder wie wäre es mit einem Erdnussbutter-Cheesecake ohne Backen? Noch mehr Ideen hat unser Koch-Bot für dich.

Erdnussbutterkuchen vom Blech Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 9 Stücke Kochutensilien (20 x 20 cm, online z.B. hier 🛒 1 kleines Blech oder Backform Zutaten 1x 2x 3x 190 g Mehl

1 TL Stärke

1/2 TL Backpulver

1 Prise Salz

110 g Butter

180 g brauner Zucker

1 Pck. Vanillezucker

2 Eier zimmerwarm

190 g Erdnussbutter cremig oder mit Stückchen

100 g Schokoladentropfen Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/ Unterhitze vor und fette ein kleines Blech ein.

Mische das Mehl mit der Stärke, dem Backpulver und dem Salz.

Zerlasse die Butter und verrühre sie mit dem Zucker, dem Vanillezucker und den Eiern.

Rühre die Erdnussbutter ein.

Gib den Mehl-Mix dazu und vermische alles zu einem glatten Teig.

Hebe die Schokotropfen unter und verteile den Teig auf dem Blech.

Backe den Kuchen für 30-35 Minuten. Stäbchenprobe nicht vergessen! Notizen Garniere den Kuchen nach Belieben vor dem Servieren mit weiteren Schokotropfen oder warmer Schokosoße.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.