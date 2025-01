Fächerkartoffeln mit Raclettekäse: So lecker waren Kartoffeln noch nie

Gerade erst haben wir Raclettekäse noch an Silvester gefuttert, aber wir haben schon wieder Lust drauf! Immerhin haben wir im Kühlschrank noch eine nicht angebrochene Packung davon gefunden und uns überlegt: Was könnte man damit zaubern? Wir haben uns für Fächerkartoffeln mit Raclettekäse, Schinken und Zwiebeln entschieden. Dazu gibt’s einen frischen Joghurtdip. Klingt gut? Dann iss doch mit!

Rezept für Fächerkartoffeln mit Raclettekäse: aromatisch, würzig, lecker

Natürlich kannst du die Fächerkartoffeln mit Raclettekäse auch mit einem anderen Käse zubereiten. Aber kaum einer ist so herrlich würzig wie dieser. Hast du keine Packung mehr übrig, setze ihn also unbedingt auf die Einkaufsliste. Dort sollten außerdem natürlich Kartoffeln stehen. Wähle besonders große Exemplare aus, denn sie eignen sich am besten für die Fächerform, die man auch als Hasselback kennt.

Wichtig ist, dass du die Kartoffeln zwar fächerförmig ein-, aber nicht durchschneidest. Sie sollten danach wie eine Ziehharmonika aussehen. Danach kannst du die Knollen mit ein wenig Olivenöl bestreichen, salzen und pfeffern. Vergiss die Lücken nicht. Diese füllst du im Anschluss nicht nur mit dem Käse, sondern auch mit Schinken und roter Zwiebel, die du zuvor in Ringe geschnitten hast. Hast du Lust auf andere Zutaten, kannst du diese selbstverständlich variieren.

Im Anschluss legst du die Fächerkartoffeln mit Raclettekäse in eine Auflaufform 🛒 und schiebst sie in den Ofen. Je nach Größe der Knollen kann die Zeit, die sie in der Röhre verbringen müssen, von unserem Rezept abweichen. Prüfe deshalb etwa nach einer halben Stunde am besten schon einmal, ob die Kartoffeln nicht schon gar sind. Ansonsten kümmerst du dich jetzt um einen frischen Dip, den du dazu servierst.

Na, bist du auf den Geschmack gekommen? Wie wäre es als Nächstes dann mit diesen Fächerkartoffeln mit Knoblauch und Zitrone? Wir können die aber auch Hasselback-Kürbis mit Schafskäse und Hasselback-Rote-Bete empfehlen.

Fächerkartoffeln mit Raclettekäse Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 große Kartoffeln

Olivenöl

Salz und Pfeffer

1 Pck. Raclettekäse

1 Pck. Schinken

2 rote Zwiebeln Zubereitung Wasche die Kartoffeln gründlich ab, trockne sie und schneide sie mehrmals fächerförmig ein. Streiche die Kartoffeln, auch in den Ritzen, mit etwas Öl ein und würze sie mit Salz und Pfeffer.

Schneide den Raclettekäse und den Schinken in kleine Quadrate. Ziehe die Zwiebeln ab und schneide sie in Ringe.

Fülle die Lücken der Kartoffeln abwechselnd mit Käse, Schinken und Zwiebel und setze die Kartoffeln in eine Auflaufform.

Schiebe die Form bei 180 °C für 35-40 Minuten in den Ofen. Notizen Achtung: Je nach Größe der Kartoffeln variiert die Garzeit im Ofen, behalte sie daher im Auge und prüfe, ob sie schon weich sind.

Werden die Zutaten beim Backen zu dunkel, decke die Form mit Backpapier oder Alufolie ab.

Dazu passt ein frischer Joghurtdip.

