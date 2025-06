Wird dieser Feuerwehrkuchen mit Kirschen dein neuer Lieblingskuchen?

Hast du schon einmal vom sogenannten Feuerwehrkuchen gehört? Dieser leckere Kuchen ist bekannt für seine unkomplizierte Zubereitung und seine saftige, süße Konsistenz. Das macht ihn zum idealen Begleiter für jede Kaffeetafel.

Feuerwehrkuchen für süße Sommerabende

Die Besonderheit des Feuerwehrkuchens liegt in der Kombination verschiedener Zutaten, die du wahrscheinlich schon in deiner Küche hast. Ein klassischer Mürbeteig bildet die Grundlage. Dann kommt eine leckere Schicht Kirschen, was ihm eine fruchtige Note verleiht. Oft wird der Feuerwehrkuchen mit Sahne und anschließend Streuseln getoppt, die ihm eine angenehme Süße und Textur geben.

Der Name Feuerwehrkuchen vergleicht die einzelnen Schichten des Kuchens mit einem Feuerwehreinsatz: Der Kuchenboden symbolisiert Holz, die Kirschen das Feuer und die Schicht aus Sahne den Löschschaum.

Das Beste am Feuerwehrkuchen ist seine Flexibilität. Du kannst das Grundrezept leicht an deinen persönlichen Geschmack anpassen. Ob mit oder ohne Puddingschicht oder einer anderen Obstsorte deiner Wahl – der Kuchen verträgt viele Variationen. Nicht nur die Art des Obstes, sondern auch Zusätze wie Schokoladenstückchen oder Nüsse bieten dir unzählige Möglichkeiten, diesen Klassiker neu zu gestalten.

Der Feuerwehrkuchen ist auch ein perfekter Kandidat für spontane Backaktionen, denn er ist schnell zusammengerührt und benötigt nicht viel Zeit. Ein weiterer Vorteil: Er eignet sich hervorragend für größere Anlässe, da er auf einem Blech gebacken werden kann und so viele Portionen bietet.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Du suchst noch mehr leckere Kuchenrezepte? Dann schau dir doch mal diesen Apfelmus-Schmand-Kuchen an, ein saftiger Obstkuchen mit leckerer Cremeschicht. Oder wie wäre es mit dem Faule-Weiber-Kuchen mit Quark und Schmand? Der Dreh-dich-um-Kuchen mit Quark und Keksboden überrascht mit Magie. Probiere es unbedingt mal aus!

Feuerwehrkuchen Nina keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Ruhezeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 25 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien runde Springform (Ø 26 cm) Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 150 g Mehl

75 g Butter

70 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 TL Backpulver

1 Ei Für die Kirschfüllung: 1 Glas Sauerkirschen

80 g Zucker

30 g Speisestärke Für das Topping: 400 g Sahne

1 Pck. Sahnesteif

50 g Schokoraspeln

frische Kirschen zum Garnieren Zubereitung Für den Mürbeteig mischst du alle Zutaten in einer Rührschüssel und knetest sie rasch zu einem glatten Teig. Stelle ihn dann 30 Minuten kalt. Heize den Backofen in der Zwischenzeit auf 180 Grad vor.

Fette eine runde Springform ein und bestäube sie mit etwas Mehl. Rolle den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche aus und lege ihn in die Springform. Drücke den Teig auf dem Springformboden fest und ziehe dabei einen 3 cm hohen Rand hoch.

Gieße die Kirschen ab und fange den Saft auf. Rühre 5 Esslöffel von dem Kirschsaft mit der Speisestärke glatt. Bring den restlichen Kirschsaft mit dem Zucker zum Kochen, rühre die angerührte Speisestärke in den kochenden Kirschsaft ein und rühre ständig weiter, bis sich eine dickflüssige Masse gebildet hat. Rühre die Kirschen in die Masse ein.

Verteile die Kirschfüllung auf dem Mürbeteig und backe alles im vorgeheizten Ofen ca. 25 Minuten. Lass den Kuchen gut auskühlen. Schlage Sahne steif und streiche sie auf dem ausgekühlten Kirschkuchen glatt. Verziere den Kuchen mit etwas Schokoraspeln und ein paar frischen Kirschen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.