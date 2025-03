So schnell gelingen French Toasts aus der Heißluftfritteuse

Frühstück ist für viele vor allem am Wochenende die schönste Mahlzeit des Tages. Dann nimmt man sich Zeit dafür und tischt die leckersten Dinge auf. Aber auch im Alltag darf es ruhig etwas Besonderes sein. Du hast unter der Woche keine Zeit für ausgefallene Ideen? Diese French Toasts aus der Heißluftfritteuse kannst du dir trotzdem gönnen, denn die Zubereitung dauert nicht einmal eine Viertelstunde.

Rezept für French Toast aus der Heißluftfritteuse

Fünf Minuten Vorbereitung, etwa sieben Minuten Backzeit – und schon liegen saftige, süße French Toasts aus der Heißluftfritteuse auf deinem Teller. Das Küchengerät hat sich bei vielen Foodies längst einen festen Platz im Alltag gesichert. Kein Wunder, viele Gerichte gelingen damit in Windeseile. Dazu gehören auch diese Armen Ritter, für die man nur eine Handvoll Zutaten benötigt.

Wir verwenden am liebsten dicke Brioche-Scheiben für die French Toast aus der Heißluftfritteuse. Aber sie schmecken beispielsweise auch mit Toastbrot. Die Brotscheiben wenden wir in einer Mischung aus Eiern, Milch, Zucker und Zimt, bevor wir sie für circa sieben Minuten im Airfryer backen. Praktisch: Mittlerweile findet man zahlreiches Zubehör wie Einsätze für die Heißluftfritteuse, die man für die Zubereitung bestimmter Speisen nutzen kann. Aber auch Öl aus der Sprühflasche 🛒 ist ein nützlicher Helfer, um den Korb des Airfryers einzufetten. Beides sorgt dafür, dass Gerichte nicht kleben bleiben oder sogar anbrennen.

Ist dein French Toast aus der Heißluftfritteuse fertig, solltest du es am besten sofort servieren, denn warm schmeckt es einfach am besten. Und was gibt’s dazu? Wir empfehlen frisches Obst wie Blaubeeren oder Bananenscheiben, Ahornsirup, Schokocreme, Marmelade oder worauf du sonst noch Lust hast.

Und wenn du aufgegessen hast, warten bereits weitere Leckereien aus dem Airfryer auf dich. Nasche morgens Berliner aus der Heißluftfritteuse oder diese simplen, aber köstlichen Schokocroissants aus der Heißluftfritteuse. Noch mehr Rezepte fürs Airfryer-Frühstück liefert dir unser Koch-Bot.

French Toast aus der Heißluftfritteuse Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 7 Minuten Min. Gesamtzeit 12 Minuten Min. Portionen 4 Stück Kochutensilien 1 Heißluftfritteuse Zutaten 1x 2x 3x 2 Eier

150 ml Milch

1 TL Zucker

1/4 TL Zimt

4 Scheiben Brioche oder anderes Brot

Öl oder Butter zum Einfetten, alternativ Einsätze für Heißluftfritteusen Zubereitung Schlage die Eier in einen tiefen Teller und verquirle sie mit der Milch, dem Zucker und dem Zimt.

Lege die Brotscheiben nacheinander in die Ei-Mischung und wende sie darin.

Backe die French Toasts bei 200 °C für 5-7 Minuten. Wende sie nach der Hälfte der Zeit und genieße sie noch warm. Notizen Serviere die French Toasts mit Toppings deiner Wahl.

