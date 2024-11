So machst du Frikadellen im Airfryer

Bouletten, Fleischpflanzerl oder doch Frikadellen? Ganz egal, wie du die leckeren Hackbällchen nennst, bisher hast du diese wahrscheinlich immer in der Pfanne zubereitet, oder? Besitzt du eine Heißluftfritteuse, kannst du aber auch Frikadellen aus dem Airfryer genießen. Das hat gleich mehrere Vorteile!

Frikadellen aus dem Airfryer: schnell gemacht

Zunächst einmal dauert die Zubereitung insgesamt nicht einmal eine halbe Stunde. Zum Verkneten und Würzen des Hackfleisches und Formen der Frikadellen aus dem Airfryer brauchst du maximal zehn Minuten. Die Zubereitung in der Heißluftfritteuse selbst dauert noch einmal maximal 15 Minuten. Je nachdem, wie groß deine Fritteuse ist, kann es allerdings sein, dass du die Bouletten nicht alle auf einmal garen kannst. Sind es zu viele für den Korb, solltest du sie nacheinander zubereiten.

Noch ein Vorteil: Die Frikadellen aus dem Airfryer kannst du ohne zusätzliches Öl in der Heißluftfritteuse brutzeln – ganz im Gegensatz zur Zubereitung in der Pfanne, in der sie in reichlich Butter, Schmalz oder Öl gegart werden. Gesünder sind sie also ebenfalls.

Gut zu wissen: Nicht alle Lebensmittel dürfen in den Airfryer. Wir verraten dir, welche Zutaten du lieber nicht darin garen solltest.

Du kannst dich an unser Rezept halten oder deine Fleischklopse noch aufpeppen. Wie wäre es, wenn du kleine Fetawürfel oder Paprikastückchen in die Hackfleischmasse einarbeitest? Auch andere Gewürze oder getrocknete oder frische Kräuter sind eine leckere Möglichkeit, die Frikadellen aus der Heißluftfritteuse zu verfeinern.

Wenn du auf der Suche nach weiteren Rezepten für den Airfryer bist, probiere unbedingt diese Hüttenkäsebällchen aus der Heißluftfritteuse. Diese Kartoffelbällchen aus dem Airfryer schmecken ebenfalls fantastisch, und auch einen Kartoffelsalat kannst du im Airfryer machen.