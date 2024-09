Gefüllte Feigen aus dem Ofen: das perfekte Herbstgericht

Wir sind mittendrin in der Feigensaison und naschen die aromatischen, süßen Früchte

gern als Snack zwischendurch oder zusammen mit Käse, insbesondere Ziegenkäse. Sie passen aber ebenso gut zu herzhaften Gerichten mit Fleisch wie Schinken. Und auch in Desserts, Salaten oder auf Fladenbrot sind sie eine beliebte Zutat. Eines unserer liebsten Rezepte sind gebackene Feigen mit Ziegenkäse, Honig und Thymian. Komm mit in die Küche!

Gebackene Feigen: die perfekte Mischung aus süß und herzhaft

Feigen stammen aus dem Mittelmeerraum und Teilen des Nahen Ostens. Sie wachsen an Feigenbäumen, die zu den ältesten kultivierten Pflanzen der Menschheitsgeschichte gehören. Die süßen Früchte enthalten viele Ballaststoffe sowie Vitamine und Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium und Kalzium.

Es gibt sie in verschiedenen Sorten, die sich in Farbe und Geschmack unterscheiden. Ihre Schale kann von grün bis tief violett reichen, während das Fruchtfleisch rosa bis dunkelrot ist. Frische Feigen sind in der Regel von Juli bis November bei uns erhältlich. Getrocknete Feigen kannst du das ganze Jahr über kaufen. Sie haben einen etwas intensiveren Geschmack.

Für die gebackenen Feigen benötigst du nur wenige Zutaten, was das Gericht besonders unkompliziert macht. Du brauchst reife Feigen, die sich leicht aufschneiden lassen, ohne zu matschig zu sein. Der Ziegenkäse sollte cremig sein, damit er im Ofen schön schmilzt. Ein wenig Honig sorgt für zusätzliche Süße, während frischer Thymian den Feigen eine aromatische Note verleiht. Weil der Käse bereits eine gewisse Würze mitbringt, solltest du Salz und Pfeffer nur sparsam verwenden. Wer es nussig mag, kann die gebackenen Feigen noch mit Walnüssen oder Mandeln bestreuen.

Serviere das Gericht als elegante Vorspeise, leichtes Abendessen oder als Teil eines Buffets oder mediterranen Menüs.

Feigen passen übrigens auch ganz hervorragend zu Flammkuchen und Käsekuchen. Mit unserem einfachen Rezept kannst du dir außerdem einen leckeren Feigensenf zubereiten. In unserem Ratgeber erklären wir dir, wie man Feigen am besten isst. Aber das wusstest du sicherlich schon, oder?