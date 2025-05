Gebackener Feta mit Tomaten und Knoblauch: schnelle Feierabendküche

Es muss nicht immer das ganz große Dinner sein. Wer hat nach einem langen Arbeitstag schon Lust, noch einmal mehrere Stunden in der Küche zu stehen? Wir lieben die leichte Küche, die zwar simpel, aber keinesfalls einfallslos ist. Hast du beispielsweise schon einmal gebackenen Feta mit Tomaten und Knoblauch gegessen?

Rezept für gebackenen Feta mit Tomaten und Knoblauch: schnell, leicht und lecker

Wir lieben dieses Gericht, weil die Zubereitung unkompliziert ist und das Ergebnis trotzdem köstlich schmeckt. Dazu essen wir gerne frisches Baguette. Dafür vermengen wir die Zutaten nach dem Backen miteinander und dippen das Brot hinein. Aber der Reihe nach:

Zunächst schälen wir ein paar Schalotten und Knoblauchzehen und schneiden beides klein. Als Nächstes waschen wir kleine Kirschtomaten. Ganz nach Lust und Laune lassen wir diese entweder ganz oder halbieren sie anschließend noch.

Alle drei Zutaten verteilen wir in einer Auflaufform, in der wir zuvor schon zwei Blöcke Fetakäse platziert haben. Nun verfeinern wir das Ganze noch mit Olivenöl, etwas Feta-Gewürz, Zitronensaft und Pfeffer und schieben die Form für circa 20 Minuten in den Ofen.

Ist die Zeit abgelaufen, sollten die Tomaten, Zwiebeln und der Knoblauch durchgebacken sein und der Feta so weich, dass man ihn gut mit den anderen Zutaten vermengen kann. So entsteht eine Art leckerer Dip, den wir gern mit frischem Brot genießen. Einfach ein Stück Baguette oder Fladenbrot vom Laib abreißen, hinein tunken und genießen. Siehst du: Kochen muss nicht kompliziert sein!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Knuspriger Feta aus dem Airfryer, Blätterteig-Tarte mit Spinat und Feta und griechischer Feta-Auflauf mit Brot klingen für dich ebenso köstlich? Dann hast du Glück, denn wir haben noch viele weitere Rezepte dieser Art für dich. Unser Koch-Bot schlägt dir ebenfalls leckere Ideen vor.

Gebackener Feta mit Tomaten und Knoblauch Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Schalotten

2 große Knoblauchzehen

400 g Kirschtomaten

raffiniertes Olivenöl

400 g Feta vegetarisch

2 EL Feta-Gewürz online z.B. hier 🛒

1 Spritzer Zitrone

Pfeffer Zubereitung Heize den Ofen auf 220 °C Ober-/ Unterhitze vor.

Ziehe die Schalotten ab und hacke sie oder schneide sie in Ringe. Schäle den Knoblauch und schneide ihn in Scheiben. Wasche die Tomaten und halbiere sie optional.

Streiche eine Auflaufform mit Öl aus und lege die Fetablöcke hinein. Verteile die Zwiebelstücke, Knoblauchscheiben und Tomaten drumherum.

Beträufele alles mit etwas Öl, streue die Kräuter darüber und verfeinere mit Zitronensaft und Pfeffer.

Schiebe die Form für 20 Minuten in den Ofen. Notizen Besonders gut schmeckt das Gericht, wenn du die Zutaten nach dem Backen miteinander verrührst.

Dazu passt frisches Baguette oder Fladenbrot.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.