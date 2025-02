Gebackener Lauch mit Hackfleisch und Hot Honey

Manche Dinge können so einfach sein: Hast du zum Beispiel schon einmal gebackenen Lauch mit Hackfleisch probiert? Dazu gibt’s eine feurig-süße Honigsoße, die leicht gemacht ist und dem Ganzen ordentlich Wumms verleiht. Du hast in der Hand, wie scharf das Gericht am Ende wirklich werden soll. Na, bereit für etwas mehr Pepp in der kalten Jahreszeit?

Gebackener Lauch mit Hackfleisch ist schnell gemacht

Insgesamt brauchst du für gebackenen Lauch mit Hackfleisch nur etwa eine halbe Stunde Zeit. Das Gericht besteht im Prinzip aus drei Komponenten: der gebackene Lauch, den du im Ofen zubereitest, das Hackfleisch, das in der Pfanne gebraten wird, und der Chili-Honig, den du im Topf aufkochst. Beginnen wir mit dem Gemüse:

Wasche den Lauch und putze ihn gründlich auch in den Zwischenräumen der einzelnen Blätter. Hier versteckt sich gerne etwas Schmutz, der hartnäckig ist und nur durch gründliches Spülen entfernt werden kann. Im Anschluss schneidest du den Lauch in Stücke und legst diese in eine Auflaufform. Verrühre danach Sahne und etwas Gemüsebrühpulver und gieße die Mischung darüber. Dann wandert die Auflaufform in den Ofen.

Derweil kannst du dich ums Hackfleisch kümmern, das du in einer Pfanne krümelig anbrätst und anschließend mit Sojasoße und Pfeffer würzt. Gleichzeitig erhitzt du den Honig in einem Topf und verfeinerst ihn mit Chiliflocken und einem Spritzer Apfelessig.

Ist der Lauch fertig, holst du die Form wieder aus dem Ofen und verteilst das Hackfleisch darüber. Beträufele ihn dann nur noch mit der feurigen Honigsoße, und schon kannst du das einfache, aber geschmacksintensive Gericht servieren.

Wusstest du, dass du Lauch auch in der Heißluftfritteuse zubereiten kannst? Die passende Fritteuse dafür findest du zum Beispiel online 🛒. Schmeckt dir unser gebackener Lauch mit Hackfleisch, probiere unbedingt auch unser Kartoffel-Lauch-Gratin und unsere Schnelle Spätzle-Hack-Pfanne mit Lauch und Käse.

2 Stangen Lauch

1 Becher Sahne

1 EL Gemüsebrühpulver

200 g Hackfleisch

Öl zum Braten

2 EL Sojasoße

Pfeffer

1/2 Glas Honig

2 TL Chiliflocken oder nach Geschmack

1 TL Apfelessig Zubereitung Putze und wasche den Lauch und schneide ihn in Stücke. Verteile sie in einer Auflaufform. Verrühre die Sahne mit dem Gemüsebrühpulver und gieße sie über den Lauch. Backe das Ganze bei 200 °C Ober-/ Unterhitze für 15-20 Minuten im Ofen.

Brate derweil das Hackfleisch in Öl krümelig an und würze es mit Sojasoße und Pfeffer.

Erhitze den Honig in einem Topf, bis er köchelt, und rühre die Chiliflocken und den Essig ein.

Bestreue den Lauch mit dem Hackfleisch und träufele den Honig darüber.

