Gebratener Rosenkohl mit Parmesan: leckere Beilage

Du bist kein großer Fan von Rosenkohl? Dann liegt es womöglich daran, dass dir bisher die passende Idee für die Zubereitung fehlt. Und da kommen wir ins Spiel. Um dem unbeliebten Gemüse mehr Pepp zu verleihen, verfeinern wir es mit geriebenem Parmesan. Probiere das Rezept für gebratenen Rosenkohl gleich heute noch aus!

Gebratener Rosenkohl als Beilage

Wenn die Tage kürzer werden, haben Kohlsorten wie Blumenkohl, Brokkoli und Rosenkohl Saison und sind zuhauf in heimischen Supermärkten zu finden. Der Ursprung des Rosenkohls liegt in Belgien, daher auch sein weiterer Name „Brüsseler Kohl“. Die ersten Belege für den Anbau des Kohl stammen aus dem Jahr 1587. Heute ist Rosenkohl vor allem in den europäischen Ländern weit verbreitet und beliebt.

Die kleinen Röschen sind wahre Powerpakete, die eine Fülle von Vitaminen und Mineralstoffen enthalten. Ihr Verzehr gibt deinem Immunsystem einen regelrechten Boost, die natürlichen Nährstoffe fördern die Verdauung und tragen zur allgemeinen Gesundheit bei.

Auch wenn Kohl als typisches Wintergemüse gilt, schmeckt er das ganze Jahr über. Durch das Braten erhält er einen köstlich karamellisierten Geschmack, der durch die Zugabe von Parmesan perfekt ergänzt wird. Wir sind uns sicher, dieses Rezept überzeugt selbst Rosenkohl-Skeptiker.

Der gebratene Rosenkohl ist ein Gericht, das nicht nur für Gourmets und Hobbyköche geeignet ist, sondern für jeden, der sich nach einer unkomplizierten, aber raffinierten Beilage sehnt. Bereite dich darauf vor, von diesem einfachen, aber geschmackvollen Gericht positiv überrascht zu werden!

Gebratener Rosenkohl mit Parmesan Kai Kopireit 4.54 ( 90 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Rosenkohl

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

100 g Parmesan gerieben

3 EL Butter

Salz

Pfeffer Zubereitung Beginne damit, den Rosenkohl zu putzen. Schneide dafür den Strunk aus den einzelnen Röschen heraus und entferne die äußeren Blätter. Halbiere die Röschen anschließen der Länge nach.

Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und schneide beides klein.

Erhitze die Butter in einer Pfanne und gib die Zwiebeln, den Knoblauch und den Rosenkohl hinein. Brate alles für 10–15 Minuten goldbraun an, bis der Rosenkohl leicht nussig schmeckt. Schmecke den Kohl mit Salz, Pfeffer und der Hälfte des geriebenen Parmesans ab.

Richte den gebratenen Rosenkohl auf einem Teller oder in einer Auflaufform an und bestreue ihn mit dem restlichen Parmesan. Notizen Tipp: Soll der Rosenkohl etwas weicher sein, gare ihn zuvor 5–10 Minuten in kochendem Salzwasser.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.