Dieser Geflügelsalat mit Mandarinen ist ein echter Klassiker

Früher gehörte Geflügelsalat mit Mandarinen auf jedes Partybüfett. Keine Feier, bei der dieser Klassiker aus vergangenen Tagen nicht aufgetischt wurde. Kein Wunder: Die Zubereitung war ein Selbstläufer, das Ergebnis schmeckte allen. Wir holen den Liebling von damals aus seinem Schattendasein zurück und merken dabei: Der kulinarische Blick in die Vergangenheit lohnt sich manchmal mehr, als man denkt.

Geflügelsalat mit Mandarinen war Dauergast auf Familienfesten

Das Schöne am Geflügelsalat mit Mandarinen ist, dass man das Grundrezept ganz nach Belieben ändern kann. Sogar eine Veggie-Variante kann man dank pflanzlicher Fleischalternativen wie beispielsweise Soja-Chunks mittlerweile zaubern. Wir haben uns als weitere Zugaben für Champignons aus dem Glas entschieden. Klar, früher waren Konserven der Renner, heute erleben sie ein kleines Revival. Natürlich kommen bei diesem Klassiker auch die Mandarinen aus der Dose.

Gut zu wissen: Ist Dosengemüse ungesund? Wir haben einen Blick in die Konserve geworfen und sind der Frage nachgegangen, welche Vor-, aber auch Nachteile das eingelegte Obst und Gemüse hat.

Wer Lust hat, erweitert die Zutatenliste um Erbsen oder Möhrchen, Mais oder Gewürzgurken. Die Möglichkeiten sind vielfältig und lecker, das Ergebnis deshalb immer wieder anders. Langweilig wird’s auf keinen Fall!

Das Dressing besteht lediglich aus Joghurt, Mayonnaise und Senf. Wir schmecken den Geflügelsalat mit Mandarinen abschließend simpel ab, nutzen dafür lediglich Salz und Pfeffer. Aber auch Currypulver eignet sich hervorragend, wenn man dem Salat etwa eine pikante Note verleihen möchte.

So richtig lecker schmeckt der übrigens erst, wenn er mindestens eine halbe Stunde, besser aber eine ganze, im Kühlschrank durchgezogen ist. Danach reicht man dazu am besten frisches Baguette oder Schwarzbrot. Na, wann gibt’s die nächste Party? Wir freuen uns schon, den Gästen dann diesen nostalgischen Favoriten zu servieren, stilecht in der Retro-Schüssel 🛒!

Auf dem kalten Büfett machen sich übrigens auch ein südtiroler Krautsalat oder ein Bärlauch-Eiersalat super. Daneben fühlt sich außerdem unser Karotten-Joghurt-Salat wohl. Noch mehr Ideen gesucht? Frag doch mal unseren Koch-Bot!

Geflügelsalat mit Mandarinen Franziska 3.94 ( 50 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Mandarinen aus der Dose

100 g Champignons aus der Dose

500 g Hähnchenbrustfilet

1/2 Bund Schnittlauch

150 g Joghurt

100 g Mayonnaise

1/2 TL Senf

Salz und Pfeffer Zubereitung Lass die Mandarinen und Pilze abtropfen.

Erhitze derweil Salzwasser in einem Topf und lass das Fleisch darin 15 Minuten garen. Schneide es anschließend in kleine Stücke.

Brause den Schnittlauch ab und hacke ihn. Zerkleinere die Mandarinen und die Pilze. Gib die Zutaten mit dem Fleisch in eine Schüssel.

Verrühre den Joghurt, die Mayonnaise und den Senf miteinander und würze das Dressing mit Salz und Pfeffer.

Vermenge das Dressing mit den Zutaten in der Schüssel und lass den Salat im Kühlschrank 30-60 Minuten ziehen. Notizen Verfeinere den Salat nach Belieben mit weiteren Zutaten, bspw. Gewürzgurken, Mais, Erbsen oder Currypulver.

