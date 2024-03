Eier für die Osterdeko: Stelle diese gefüllten Ei-Körbchen auf den Frühstückstisch

Ostern bedeutet für viele Familien vor allem eines: ein gemütliches Frühstück mit einem reich gedeckten Tisch, auf dem allerlei Leckereien stehen. Für uns bedeutet Ostern auch: kreative Rezepte mit dir zu teilen, damit deine Frühstückstafel noch schöner aussieht. Dekoriere sie beispielsweise mit diesen gefüllten Ei-Körbchen. Die sind nicht nur köstlich, sondern sehen auch zauberhaft aus.

Gefüllte Ei-Körbchen fürs Osterfrühstück

An Ostern darf geschlemmt werden, und zwar so richtig. Aber: Hübsch sollte es aussehen, das Essen. Kuchen werden kunstvoll mit Marzipanmöhren verziert, Muffins dank sahniger Haube in schöne Cupcakes verwandelt und das Frühstücksei kommt als gefülltes Ei-Körbchen auf den Tisch.

Was kompliziert aussieht, ist in Wirklichkeit in wenigen Minuten und mit einfachen Handgriffen erledigt. Es handelt sich bei unseren gefüllten Ei-Körbchen im Prinzip um klassische gefüllte Eier, die etwas aufgehübscht wurden. Alles, was du dafür benötigst, sind sechs gekochte Eier, ein wenig Schnittlauch, Mayonnaise und Paprikapulver.

Sind deine Eier gekocht, kannst du sie pellen und köpfen, um das Eigelb herauszulöffeln. Dieses kommt mit ein wenig abgeschnittenem Eiweiß, Mayonnaise und Paprika in eine Schüssel und wird zu einer leckeren Creme.

Bevor du die Creme aber in die nun ausgehöhlten Eier füllst, musst du aus ihnen erst einmal Körbchen basteln. Da kommt der Schnittlauch ins Spiel: Aus sechs Stielen formst du Henkel. Nun darf jedes Körbchen seine cremige Füllung erhalten. War doch ganz leicht, oder?

Mit Eiern kannst du noch viel mehr zaubern. Serviere zum Frühstück einen Eiersalat oder Zucchini-Ei-Nester. Auch diese vier Ideen fürs Osterfrühstück sind lecker und kreativ.