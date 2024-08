Gefüllte Muschelnudeln aus der Muffinform: schnell gemacht, noch schneller vernascht

Heute haben wir wieder ein leckeres Rezept für die Pastafans unter euch. Wir füllen Muschelnudeln mit Hackfleisch, Tomatensoße und Richte. On top kommt leckerer Cheddar. Dank der Zubereitung in einem Muffinblech sind die gefüllten Muschelnudeln handlich und lassen sich schnell und einfach verspeisen. Klingt gut? Dann lass uns loslegen!

Mit Hackfleisch gefüllte Muschelnudeln

Für die gefüllten Muschelnudeln kochst du zuerst die Nudeln in Salzwasser al dente. Danach legst du je eine Nudel in eine Mulde. Nebenbei brätst du Hackfleisch mit etwas Öl in einer Pfanne an und würzt es mit Salz und Pfeffer. Das Fleisch kommt dann zusammen mit einem Klecks Ricotta und etwas Tomatensoße in die Nudeln. Zum Schluss streust du über jede Muschelnudeln mit Füllung noch geriebenen Cheddar.

Nun schiebst du das Muffinblech für 20 Minuten in den Ofen und schon kannst du die gefüllten Muschelnudeln vernaschen. Lass sie vorher aber etwas abkühlen, damit du dir nicht die Zunge verbrennst.

Wie immer kannst du das Rezept auch noch individualisieren und ganz nach Geschmack noch ein paar Gewürze und Kräuter hinzufügen. Oregano passt hervorragend, aber auch eine Prise Muskatnuss sorgt für eine weitere Geschmacksdimension. Aber auch bei der Füllung kannst du kreativ werden. Verwende beispielsweise pflanzliches Hack oder fülle die Nudeln mit Spinat und Pilzen.

Gefüllte Muschelnudeln eignen sich fantastisch als schnelles Mittag- oder Abendessen. Dank der einfachen Zubereitung können auch Kochanfänger die leckeren Nudelmuscheln zaubern.

