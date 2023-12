Gefüllte Paprika mit Kartoffelhaube: Veggie-Küche aus dem Ofen

Ofengerichte sind einfach unschlagbar gut! Kaum ein Essen steigert so sehr die Vorfreude auf den Moment, wenn es endlich auf dem Tisch steht, wie Aufläufe und Co. aus der Röhre. Denn wenn die Zutaten hinter der verschlossenen Ofentür brutzeln, man zusehen kann, wie sie im Licht der Ofenlampe garen und bräunen, und dazu dieser Duft – hach, das ist pures Foodie-Glück! Ein Stück dieses Glücks geben wir gerne ab, indem wir unser Rezept für gefüllte Paprika mit Kartoffelhaube mit dir teilen.

Im Ofen gebackene, gefüllte Paprika mit Kartoffelhaube: einfach gut!

Kunterbunt sind sie, unsere gefüllten Paprika mit Kartoffelhaube. Wir nutzen rote, grüne und gelbe Schoten – aber keine Bange, du kannst auch nur eine oder zwei Farben verwenden, schmecken wird es genauso fantastisch.

In den gefüllten Paprika mit Kartoffelhaube versteckt sich ein Mix aus Feta und Ei, fein abgeschmeckt mit Salz und Pfeffer und aufgepeppt mit frisch gehackter Petersilie. Ein leckeres Veggie-Gericht, bei dem man das Fleisch nicht eine Sekunde lang vermisst. Dafür schmeckt es einfach so schön würzig! Wer es noch geschmacksintensiver mag, kann statt des Fetas auch Ziegen- oder Schafskäse verwenden – nicht jedermanns Sache, aber definitiv noch einmal deutlich aromatischer.

Zur gefüllten Paprika mit Kartoffelhaube gibt es einen simplen Salat aus herbem Radicchio und Romana. Wir rühren dafür ein ebenso leichtes Dressing aus Joghurt, Honig und Zitronensaft an. Der Salat beweist: einfach bedeutet keinesfalls einfallslos.

Lass‘ uns noch weitere Leckerschmecker-Schmäuse aus dem Ofen entdecken. Kennst du schon unsere gefüllte Paprika mit Hack in Pizzateig oder unsere Mini-Lasagne in Paprikaschoten? Etwas pikanter zeigen sich diese mexikanisch gefüllten Paprikaschoten in Knusperpanade. Die kulinarischen Möglichkeiten sind unbegrenzt, und eine macht mehr Appetit als die andere. Also, ab in die Küche!