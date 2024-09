Mediterrane Herbstküche: gefüllte Paprika mit Linsen

Gefüllte Paprikaschoten sind ein beliebtes Gericht und werden in vielen verschiedenen Variationen zubereitet. Ihren Ursprung haben die gefüllten Schoten in der mediterranen und nahöstlichen Küche, wo ähnliche Gerichte seit Jahrhunderten zubereitet werden. Daran füllen wir Paprika heute mit Linsen, Zucchini und Käse.

Einfaches Rezept für gefüllte Paprika mit Linsen

Paprikas selbst stammen ursprünglich aus Mittel- und Südamerika und wurden nach der Entdeckung des Kontinents durch Christopher Kolumbus nach Europa gebracht. Die Paprika, wie wir sie heute kennen, wurde insbesondere im 16. Jahrhundert in Ungarn populär, wo sie zur Grundlage vieler traditioneller Gerichte wurde.

Gefüllte Paprikaschoten, wie wir sie heute kennen, haben sich im Laufe der Zeit entwickelt. Vor allem im 19. und 20. Jahrhundert, als die europäische Küche zunehmend in den USA Fuß fasste, wurde das Rezept populär und erhielt viele neue Variationen. Beliebte Füllungen sind Fleisch, Reis, aber eben auch Gemüse.

Die gefüllte Paprika mit Linsen ist nicht nur leicht zubereitet, sie ist auch unglaublich gesund und lecker. Beginne damit, die Zucchini und Zwiebeln in kleine Würfel zu schneiden. Schwitz sie dann in einem Topf an und lösche sie mit Brühe ab. Dann füllst du die Linsen hinein und lässt alles zusammen für rund zehn Minuten köcheln. In der Zwischenzeit kannst du die Paprika halbieren und entkernen. Zum Schluss füllst du sie mit dem Zucchini-Linsen-Gemüse, streust noch Käse drüber und garst die gefüllte Paprika im Ofen.

Probiere die gefüllten Paprikas mit Linsen aus und genieße ein Gericht, das sowohl gesund als auch köstlich ist. Es ist perfekt, um dir an kälteren Tagen ein bisschen Wärme und Komfort zu verschaffen.

Auch diese gefüllten Paprikaschoten mit Feta solltest du unbedingt ausprobieren. Ebenso wie die gefüllte Paprika mit Quinoa aus dem Ofen. Zur Abwechslung kannst du auch

Zucchini füllen. Wie wir es in unserem Rezept mit Bulgur getan haben. So schmeckt schnelle Feierabendküche zum Wohlfühlen.