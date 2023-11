Überbackene Gerichte sind so beliebt, weil sie sich quasi von selbst machen und auch noch köstlich schmecken. Wir präsentieren heute einen Auflauf, der dank in Stücke geschnittener, mit Hack gefüllter und mit cremiger Soße übergossener Zucchini das Zeug dazu hat, als klassische Hausmannskost eingestuft zu werden.

Gefüllte Zucchini-Happen mit Hackfleisch: köstlich!

Dieser Auflauf gerät garantiert nicht in Vergessenheit, denn nie zuvor wurden Zucchini so lecker mit Hack gefüllt und überbacken – Geschmacksrekord? Gebrochen! Hast du noch mehr Lust auf Aufläufe der besonderen Art? Dann ist unser Zucchini-Kuchen garantiert etwas für dich.

Aber starten wir erst einmal mit den gefüllten Zucchini-Happen, denn die wollen einfach probiert werden! Die kleinen Happen sind mit würzigem Hackfleisch gefüllt und baden in einer würzigen Soße, die das Ganze schön saftig macht. Die gefüllten Zucchini-Happen sind perfekt, wenn sich ein paar hungrige Mäuler am Tisch einfinden, die gesättigt werden wollen. Jedes bekommt ein paar der gefüllten Zucchini-Happen und ist glücklich und zufrieden. So lieben wir das!