Gefülltes Hähnchensteak mit Schinken, Käse und Ei

Friere die Hähnchenbrust für ca. 3 Stunden ein (am besten bei -7 °C). Schneide die gefrorene Hähnchenbrust in grobe Stücke und gib sie mit Eiweiß, Salz und Pfeffer in eine Moulinette oder einen anderen Mixer. Vermische alles zu einer sämigen Farce.

Fülle die Hähnchenfarce in einen Ziplock-Beutel und schneide ein kleines Loch in den Beutel.

