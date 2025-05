Dieses gefüllte Toastbrot ist so richtig Leckerschmecker

So hast du Toast noch nie gegessen: Wir füllen ihn heute mit einer Mischung aus Eiern, Gemüse und Milch und bestreichen ihn zum Schluss mit Frischkäse und Kräutern. Das Ergebnis ist ein gefülltes Toastbrot, das optisch wie ein leckerer, herzhafter Kuchen aussieht. Oh, wie gut das wird!

So machst du das gefüllte Toastbrot

Leckerschmecker ist bekannt für seine außergewöhnlichen Rezepte und das gefüllte Toastbrot ist da keine Ausnahme. Äußerlich optisch an Kuchen erinnernd, versteckt sich innen ein überraschend leckerer Kern.

Für die Zubereitung stichst du zuerst das Toastbrot scheibenweise aus, wobei der Rand stabil bleiben sollte. Weiche Butter kommt in einen Spritzbeutel, mit dem du die Ränder der übereinander gestapelten Toastscheiben bestreichst. Danach frierst du den Toastturm mindestens eine Stunde ein, damit er fest wird. Währenddessen garst du klein geschnittenes Gemüse und lässt es abkühlen. Für die Füllung mixt du den ausgestochenen Toast mit Milch, Knoblauch und Salz zu einer festen Creme und kannst optional Gelatine hinzufügen. Diese Mischung vermengst du mit dem Gemüse, Mais und Schnittlauch und füllst sie vorsichtig in den gefrorenen Toastturm. Danach steckst du vier hartgekochte Eier auf einem Holzspieß mittig in die Creme. Zum Abschluss legst du eine ganze Toastscheibe obenauf und stellst alles für etwa acht Stunden in den Kühlschrank. Sobald der Turm fest ist, bestreichst du die ihn außen mit Frischkäse und wälzt ihn danach in gehackten Kräutern.

Die Zutaten für die Füllung kannst du wie immer auch anpassen. Variiere mit den Gemüsesorten. Aktuell haben Zucchini und Tomaten Saison und schmecken sicherlich auch sehr lecker im gefüllten Toastbrot.

Auf einem Buffet sieht das gefüllte Toastbrot phänomenal aus, schmeckt aber auch als ausgefallenes Mittag- oder Abendessen. Hast du Lust bekommen? Dann probiere unser Rezept gleich aus!

Wir lieben, außergewöhnliche Gerichte mit Toastbrot zu kreieren. Unsere 3 Toastbrot-Snacks und die Toastbrot-Quiche sind nur einige davon. Auch lecker ist die Toastbrot-Pizza. Langweiliger Toast war gestern.