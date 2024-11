Gefülltes Weißbrot mit käsigen Toast-Röllchen: Rezept zum Verlieben

Hier kommt das perfekte Rezept für alle Weißbrot-Gourmets. Wir füllen ein ganzes Weißbrot mit Camembert-Sandwiches und reichen dazu knusprige, mit Cheddar verfeinerte Toast-Rolls zum Dippen. Eine tolle und vor allem einfache Idee für ein außergewöhnliches Mittag- oder Abendessen. Gefülltes Weißbrot mit Toaströllchen schmeckt nicht nur gut, sondern sieht auch noch toll aus.

Gefülltes Weißbrot mit Toaströllchen: einfache Rezeptidee mit Wow-Faktor

Hier kommt dein neues Lieblingsrezept! Schnapp dir direkt ein Weißbrot und bereite daraus gefülltes Weißbrot mit Toaströllchen zu. Das ist ein Essen, welches wirklich glücklich macht.

1. Gefülltes Weißbrot

Portionen: 8

Zubereitungszeit: 20 Min

Kochzeit: 20 Min

Gesamtzeit: 40 Min

Schwierigkeitsgrad: leicht

Dafür brauchst du:

1 ganzes Weißbrot (Kastenform, ca. 800-1.000 g)

Für die belegten Camemberts:

4 Camemberts, Durchmesser: ca. 12 cm, Höhe: ca. 3 cm

80 g klein gewürfelte Paprikasalami

80 g klein gewürfelte rote Zwiebel

Außerdem:

40 g fein geschnittenen Schnittlauch

So geht es:

1.1 Schneide aus dem Weißbrot vier gleich große Toastscheiben (Seitenlänge: ca. 12 cm, Dicke: ca. 4 cm) heraus und lege diese erst einmal beiseite. Wichtig ist, dass das Brot 4 gleichmäßig breite Schlitze hat.

Credit: Media Partisans

1.2 Halbiere die Camemberts waagrecht. Belege vier der unteren Hälften mit Paprikasalami und Zwiebeln und lege die oberen Hälften wieder darauf.

Credit: Media Partisans

1.3 Stecke nun die belegten Camemberts in die vier Schlitze im Toastbrot. Backe das gefüllte Toastbrot anschließend für 20 Minuten bei 160 °C Umluft im Ofen. Bestreue den geschmolzenen Camembert nach dem Backen noch mit Schnittlauch.

Credit: Media Partisans

2. Knusprige Toast-Rolls

Portionen: 4

Zubereitungszeit: 5 Min

Kochzeit: 10 Min

Gesamtzeit: 15 Min

Ruhezeit: 5 Min

Schwierigkeitsgrad: leicht

Dafür brauchst du:

4 Toastbrotscheiben (aus dem Weißbrot aus Punkt 1)

150 g roten Cheddarkäse am Stück

So geht es:

2.1 Lege das Cheddarstück in die heiße Pfanne und lass es für ca. 1 Minute anschmelzen. Nimm dann den Cheddar wieder aus der Pfanne und drücke eine Toastscheibe in die geschmolzenen Käsemasse, die in der Pfanne zurückgeblieben ist.

Credit: Media Partisans

2.2 Plätte die Toastscheibe mit einem Pfannenwender und rolle sie dann zu einem Röllchen zusammen. (Achtung: Der Käsetoast ist sehr heiß.) Wiederhole alles mit dem restlichen Cheddarstück und den drei weiteren Toastscheiben.

Credit: Media Partisans

2.3 Brate die Toaströllchen von allen Seiten goldbraun an und lasse sie danach ca. 5 Minuten auskühlen.

Credit: Media Partisans

2.4 Serviere die Toaströllchen zu dem mit geschmolzenem Camembert gefüllten Toastbrot. Der geschmolzene Käse bietet sich hervorragend an, die Röllchen darin zu dippen.

Credit: Media Partisans

Dieses einfache und schnelle Rezept für ein gefülltes Weißbrot ist der Knüller für Groß und Klein am Mittags- oder Abendtisch. Der Moment, in dem du die knusprigen Toaströllchen in den geschmolzenen Camembert tunkst, ist einfach ein kulinarischer Traum. Lass es dir schmecken!

