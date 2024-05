Gefülltes Weißbrot mit käsigen Toast-Rolls: Rezept zum Verlieben

Hier kommt das perfekte Rezept für alle Weißbrot-Gourmets. Wir füllen ein ganzes Weißbrot mit Camembert-Sandwiches und reichen dazu knusprige, mit Cheddar verfeinerte Toast-Rolls zum Dippen. Eine tolle und vor allem einfache Idee für ein außergewöhnliches Mittag- oder Abendessen.

1. Gefülltes Weißbrot

Portionen: 8

Zubereitungszeit: 20 Min

Kochzeit: 20 Min

Gesamtzeit: 40 Min

Schwierigkeitsgrad: leicht

Dafür brauchst du:

1 ganzes Weißbrot (Kastenform, ca. 800-1.000 g)

Für die belegten Camemberts:

4 Camemberts, Durchmesser: ca. 12 cm, Höhe: ca. 3 cm

80 g klein gewürfelte Paprikasalami

80 g klein gewürfelte rote Zwiebel

Außerdem:

40 g fein geschnittenen Schnittlauch

So geht es:

1.1 Schneide aus dem Weißbrot vier gleich große Toastscheiben (Seitenlänge: ca. 12 cm, Dicke: ca. 4 cm) heraus und lege diese erst einmal beiseite. Wichtig ist, dass das Brot 4 gleichmäßig breite Schlitze hat.

Credit: Media Partisans

1.2 Halbiere die Camemberts waagrecht. Belege vier der unteren Hälften mit Paprikasalami und Zwiebeln und lege die oberen Hälften wieder darauf.

Credit: Media Partisans

1.3 Stecke nun die belegten Camemberts in die vier Schlitze im Toastbrot. Backe das gefüllte Toastbrot anschließend für 20 Minuten bei 160 °C Umluft im Ofen. Bestreue den geschmolzenen Camembert nach dem Backen noch mit Schnittlauch.

Credit: Media Partisans

2. Knusprige Toast-Rolls

Portionen: 4

Zubereitungszeit: 5 Min

Kochzeit: 10 Min

Gesamtzeit: 15 Min

Ruhezeit: 5 Min

Schwierigkeitsgrad: leicht

Dafür brauchst du:

4 Toastbrotscheiben (aus dem Weißbrot aus Punkt 1)

150 g roten Cheddarkäse am Stück

So geht es:

2.1 Lege das Cheddarstück in die heiße Pfanne und lass es für ca. 1 Minute anschmelzen. Nimm dann den Cheddar wieder aus der Pfanne und drücke eine Toastscheibe in die geschmolzenen Käsemasse, die in der Pfanne zurückgeblieben ist.

Credit: Media Partisans

2.2 Plätte die Toastscheibe mit einem Pfannenwender und rolle sie dann zu einem Röllchen zusammen. (Achtung: Der Käsetoast ist sehr heiß.) Wiederhole alles mit dem restlichen Cheddarstück und den drei weiteren Toastscheiben.

Credit: Media Partisans

2.3 Brate die Toaströllchen von allen Seiten goldbraun an und lasse sie danach ca. 5 Minuten auskühlen.

Credit: Media Partisans

2.4 Serviere die Toaströllchen zu dem mit geschmolzenem Camembert gefüllten Toastbrot. Der geschmolzene Käse bietet sich hervorragend an, die Röllchen darin zu dippen.

Credit: Media Partisans

Dieses einfache und schnelle Rezept für ein gefülltes Weißbrot ist der Knüller für Groß und Klein am Mittags- oder Abendtisch. Der Moment, in dem du die knusprigen Toaströllchen in den geschmolzenen Camembert tunkst, ist einfach ein kulinarischer Traum. Lass es dir schmecken!