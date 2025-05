Gegrillter Spargel mit Ziegenkäse und Oliven: leckere Grillbeilage im Frühling

Gegrillter Spargel mit Ziegenkäse und Oliven vereint drei Hauptakteure der mediterranen Küche zu einem Gericht, das sowohl als Vorspeise als auch als Beilage glänzt. Die zarten Spargelstangen bekommen durch das Grillen eine leichte Rauchnote, während der cremige Ziegenkäse für Cremigkeit sorgt und die Oliven mit ihrer salzigen Note das Geschmackserlebnis abrunden. Dieses Rezept überzeugt mit seiner Einfachheit und den intensiven Aromen.

Rezept für gegrillten Spargel mit Ziegenkäse und Oliven

Der Frühling geht langsam in den Sommer über. Spätestens jetzt laufen bei vielen die Grills am Wochenende heiß. Damit nicht immer nur Würstchen und Steak auf dem Rost landen, müssen frische und leckere Ideen her.

Für alle, die auch mal vegetarisch grillen wollen, kommt der gegrillte Spargel mit Ziegenkäse und Oliven da gerade Recht. Neben den drei Hauptzutaten brauchst du noch etwas Öl sowie Salz und Pfeffer.

Zuerst wäschst du den Spargel, brichst die holzigen Enden ab und schälst ihn im unteren Drittel. Dann lässt du die Oliven abtropfen und zerbröselst den Ziegenkäse mit der Hand etwas. Anschließend grillst du Spargel und Oliven für etwa 5 Minuten. Verwende dafür am besten eine Grillschale, so rutscht das Gemüse nicht durch den Rost. Gib zum Schluss etwas Öl und den Käse darüber und würze mit Salz und Pfeffer.

Die perfekte Balance zwischen den Texturen und Geschmacksrichtungen macht den gegrillten Spargel mit Ziegenkäse und Oliven so besonders. Der leicht bissfeste Spargel mit seiner rauchigen Note vom Grill, die cremige Schmelzigkeit des Ziegenkäses und die salzige Tiefe der Oliven ergänzen sich gegenseitig perfekt. So entsteht ein tolles Gericht

Auf dem Grill landen auch gleich noch Feta-Päckchen, Süßkartoffeln mit Minz-Dip und Joghurt und für alle Fleischfans Souvlaki, griechische Grillspieße.

2 Bund grüner Spargel

50 g Oliven schwarz oder grün

100 g Ziegenfrischkäse

2 EL Olivenöl

1 Salz Prise Zubereitung Wasche den Spargel, breche holzige Enden ab und schäle die unteren Drittel.

Lass die Oliven abtropfen.

Zerbrösele den Ziegenfrischkäse mit den Händen.

Lege Spargel und Oliven in eine Grillschale und grille sie für 5 Minuten.

Lege sie auf eine Servierplatte oder einen Teller, beträufele sie mit dem Öl sowie Salz und Pfeffer.

Gib zum Schluss den Ziegenkäse drüber.

