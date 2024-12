Gnocchi-Pfanne mit Rosenkohl: Einfaches kann so gut sein

Beim Rosenkohl scheiden sich die Geister. Die einen lieben ihn, die anderen rümpfen schon bei seiner Erwähnung die Nase. Ich persönlich, bin ein großer Fan des Kohls und esse ihn am liebsten in Butter gegart. Aber auch diese Gnocchi-Pfanne mit Rosenkohl steht ganz oben auf der Liste meiner liebsten Rezepte. Lass sie uns zusammen machen!

Einfaches Rezept für Gnocchi-Rosenkohl-Pfanne

Die Gnocchi-Pfanne mit Rosenkohl vereint das Beste der Herbstküche in einem einfachen und gleichzeitig köstlichen Gericht. Der herzhafte Rosenkohl trifft auf die zarten, leicht gebräunten Gnocchi und ergibt zusammen eine wunderbare Kombination von Texturen und Aromen. Dazu ist sie noch superleicht zuzubereiten und in einer guten halben Stunde fertig. Perfekt also für ein schnelles Mittag- oder Abendessen.

Gnocchi kommen ursprünglich aus Italien und sind dort ein fester Bestandteil der traditionellen Küche. Die kleinen Teigklößchen bestehen aus Kartoffeln, Mehl und Eiern und sind in Italien ebenso beliebt wie Pasta. Sie passen zu fast jeder Soße, können gebraten, gekocht oder gebacken werden. Ihre weiche, fluffige Konsistenz macht sie zum idealen Begleiter für den würzig-nussigen Rosenkohl. Abgerundet wird das Gericht mit Walnüssen, Rosinen, Muskatnuss, einem Spritzer Zitronensaft und Parmesan.

Du kannst die Gnocchi selber machen oder fertige aus dem Supermarkt nehmen. Machst du sie selbst, plane etwas mehr Zeit ein, denn du musst erst Kartoffeln kochen, durch eine Kartoffelpresse drücken und anschließend mit Mehl, Hartweizengrieß und Salz zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig rollst du dann zu schmalen Rollen und schneidest kleine Stücke davon ab. Für das typische Muster nimmst du eine Gabel, die du in die Teigstücke drückst. Danach brätst du sie genau wie gekaufte Gnocchi in einer Pfanne mit Butter oder Öl an.

Rosenkohl schmeckt auch superlecker in einem Bauerntopf oder gebacken mit Speck und Senfsoße. Du kannst den Kohl aber ebenso gut roh essen und dir einen Rosenkohlsalat mit Parmesan, Pinienkernen und Cranberrys zubereiten. Der gibt dir einen richtigen Nährstoff-Kick im Herbst.