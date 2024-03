Pizzaring griechisch - Pizza Rezept für ein herzhaftes Mittag oder Abendessen

Jetzt entfernst du die Schüssel aus der Mitte und schneidest 8 gleichmäßig große „Tortenstücke“ in den Blätterteig.

Nun krempelst du den Blätterteig an der Außenseite um, so dass er stabil an den Zucchini- und Tomatenscheiben liegt. Dann nimmst du die Spitzen aus der Mitte und klappst sie nach außen.