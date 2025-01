Schnelles Sandwich: Grilled Cheese mit Mozzarella und Spinat

Ob zum Frühstück, Mittag oder Abendessen: Unser Grilled Cheese mit Mozzarella und Spinat stillt den Hunger nach deftiger Kost, die trotzdem nicht zu schwer im Magen liegt. Wir lieben das gegrillte Käsesandwich bereits morgens, vor allem am Wochenende, wenn etwas mehr Zeit für die erste Mahlzeit des Tages bleibt. Aber auch werktags ist dieses Rezept eine gute Wahl, denn die Zubereitung dauert nicht mehr als 20 Minuten.

Rezept für Grilled Cheese mit Mozzarella und Spinat: schnell und lecker

Wenn Käse schmilzt, schmilzt auch unser Leckerschmecker-Herz. Wir lieben Gerichte, die mit gratiniertem oder geschmolzenem Käse zubereitet werden. Daher hat dieses Grilled Cheese mit Mozzarella und Spinat auch einen ganz besonderen Platz auf unserem Speiseplan verdient. Es ist ein echter Allrounder und schmeckt zu jeder Tageszeit.

Ein klarer Vorteil des Grilled Cheese mit Mozzarella und Spinat: Die Zubereitung ist schnell erledigt. Nach maximal 20 Minuten liegt das Sandwich knusprig und warm auf dem Teller. Du brauchst nur eine Pfanne 🛒 und eine Handvoll Zutaten, dann kannst du auch schon loslegen.

Starte damit, den Spinat zu waschen und abtropfen zu lassen. Ziehe als Nächstes eine rote Schalotte ab und schneide sie entweder in Ringe oder kleine Würfel. Nun brätst du beide Zutaten in etwas Butter an, bis der Spinat zusammenfällt und die Zwiebeln glasig sind. Würze das Ganze mit Salz und Pfeffer und nimm es aus der Pfanne.

Bestreiche im Anschluss die Brotscheiben mit Pesto. Wir haben uns für Basilikumpesto entschieden, aber du kannst auch jede andere Sorte benutzen. Entweder nutzt du gekauftes Pesto oder machst es selbst. Hast du die Brotscheiben damit bestrichen, belegst du sie mit der Spinat-Zwiebel-Mischung und Mozzarella, den du zuvor in Scheiben geschnitten hast. Lege eine Brotscheibe obenauf und brate die Sandwiches in etwas Butter von beiden Seiten knusprig.

Wenn dir unser Grilled Cheese mit Mozzarella und Spinat geschmeckt hat, probiere auch unser Grilled-Cheese-Sandwich mit Kürbiscreme oder unser Grilled-Cheese-Sandwich mit karamellisierten Zwiebeln. Dieses gegrillte Käse-Schinken-Toast mit Tomaten schmeckt ebenfalls köstlich.

Grilled Cheese mit Mozzarella und Spinat Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 4 Handvoll Blattspinat

1 Schalotte

Butter zum Braten

Salz und Pfeffer

1 Kugel Mozzarella

4 Scheiben Sauerteigbrot oder anderes Brot

4 EL Basilikumpesto oder anderes Pesto Zubereitung Wasche den Spinat und lass ihn abtropfen. Ziehe die Schalotte ab und schneide sie in Ringe oder Würfel.

Erhitze etwas Butter in einer Pfanne und brate die Zwiebelstücke und den Spinat darin an. Würze mit Salz und Pfeffer.

Schneide derweil den Mozzarella in Scheiben.

Bestreiche die Brotscheiben mit Pesto und belege zwei davon anschließend mit dem Spinat-Zwiebel-Mix und den Käsescheiben. Lege je eine weitere Brotscheibe obenauf.

Erhitze erneut Butter in der Pfanne und brate die Sandwiches von beiden Seiten knusprig.

