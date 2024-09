Gurkenkrise in Island: Was hat dieser kanadische TikTok-Trend damit zu tun?

In Island sind die Gurken knapp. Wie die BBC berichtet, ist das grüne Gemüse vielerorts ausverkauft. Und auch in den USA werden Supermärkte der Nachfrage teilweise nicht mehr gerecht, berichtet die Zeit. Schuld daran soll ein kanadischer TikToker sein, der ein simples Rezept für Gurkensalat auf Instagram geteilt hat. Binnen kurzer Zeit wurde der Salat zum viralen Social-Media-Trend.

So gelingt der Gurkensalat vom Cucumber Guy

Auf Instagram folgen dem Influencer Logan Moffitt 1,6 Millionen Menschen, auf TikTok sind es sogar stolze 6,2 Millionen Follower. Durch den aktuellen Hype dürften schnell neue dazu kommen, denn der Kanadier begeistert die Netzgemeinde aktuell mit seinen zahlreichen Gurkensalat-Rezepten. Ein Gurkensalat vom sogenannten Cucumber Guy brachte den kulinarischen Trend offenbar ins Rollen.

Der besagte Gurkensalat vom Cucumber Guy ist simpel und erinnert an den beliebten chinesischen Gurkensalat: Man benötigt dafür lediglich eine in Scheiben geschnittene Gurke, Sesamöl, Knoblauch, Reisessig und Chiliöl. Der Clou: Die Zutaten für diesen – und auch alle weiteren Gurkensalate auf seinen Social-Media-Kanälen – füllt er in einen großen Becher, verschließt ihn mit einem Deckel und schüttelt den Inhalt dann kräftig durch.

Die Videos für seine Gurkensalate beginnt Cucumber Guy Logan stets mit den Worten „Sometimes you just need to eat a whole cucumber“ („manchmal muss man einfach eine ganze Gurke essen“). Seit Juli teilt der Kanadier beinahe täglich ein Gurkenrezept und erreicht mit seinen kurzen Clips auf TikTok teilweise mehr als 10 Millionen Aufrufe.

Ob die Videos tatsächlich dafür verantwortlich sind, dass in Island Gurkenknappheit herrscht? Laut BBC versuchen Experten, den Mangel mit der saisonalen Nachfrage zu erklären, die zu dieser Zeit des Jahres immer groß sei.

Auch wir bei Leckerschmecker lieben Gurkensalat. Lass dich von unseren Rezepten inspirieren und probiere einen Gurkensalat mit Sahne, Spreewälder Schüttelgurken oder den klassischen Holsteiner Gurkensalat.