Labskaus mit Roter Bete: So gelingt das Kultgericht aus Norddeutschland

Hamburger Labskaus ist ein echter Klassiker und im Norden weit verbreitet. Das Püree aus Roter Bete, Kartoffeln und Corned Beef ist simpel und begeistert dennoch Einheimische und Touristen. Wer nach Norddeutschland in den Urlaub fährt, sollte sich die Spezialität nicht entgehen lassen. Wen es in nächster Zeit nicht Richtung Hamburg zieht, der kann sich das Traditionsgericht dank dieses Rezepts zu Hause zaubern.

Rezept für Hamburger Labskaus: Diese Zutaten für Labskaus brauchst du

Labskaus ist ein Püree, das man traditionell zusammen mit ganzen oder in Scheiben geschnittenen Gewürzgurken und Roten Beten serviert. Auch Spiegeleier dürfen auf dem Teller nicht fehlen, ebenso wenig wie Fisch. Man greift meist zu Rollmops oder Matjesfilet.

Aber welche Zutaten gehören ins Gericht selbst? Wer Hamburger Labskaus kochen möchte, sollte folgende Lebensmittel auf die Einkaufsliste schreiben:

Kartoffeln, und zwar mehligkochende

Rote Bete

Gewürzgurken und Gurkenwasser

Corned Beef

Auch wenn Hamburger Labskaus nicht unbedingt nach Sterneküche aussieht: Das Püree hat viele Fans. Sie lieben den würzigen Geschmack und die cremige Konsistenz. Zusammen mit einem Spiegelei und Fisch wird daraus sogar ein richtiges Kateressen – perfekt für den Morgen nach einer langen Nacht auf der Reeperbahn.

Seinen Ursprung hat Labskaus aber nicht in der Stadt Hamburg. Es stammt aus der Zeit der Seefahrt, in der man an Bord auf Lebensmittel setzte, die lange haltbar sind. So entstand der Brei aus Kartoffeln, eingelegter Bete und gepökeltem Rindfleisch. War die Kombüse gut ausgestattet, reichte man dazu eingelegten Hering und Spiegelei.

Nicht nur in Hamburg ist Labskaus heute bekannt. Man schätzt das simple Gericht in ganz Norddeutschland und darüber hinaus. Sogar in Skandinavien isst man es gern. Mit diesem Rezept für Hamburger Labskaus kannst du das Original genießen, ohne in den Norden zu reisen.

Die deutsche Küche hat viele Spezialitäten zu bieten, die mittlerweise Kultstatus genießen. Dazu gehören etwa die Berliner Currywurst oder das Jägerschnitzel aus der ehemaligen DDR. Typisch für Hamburg sind leckere Franzbrötchen, die du unbedingt nach Labskaus naschen solltest.