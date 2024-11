Leckere Vorspeise mit Wow-Faktor: Hasselback-Rote-Bete

Hast du schon einmal von Hasselback gehört? Viele kennen dieses ganz besondere Gericht bestimmt von Hasselback-Kartoffeln, auch als Fächerkartoffeln bekannt. Auch Kürbis wird gern in dieser bestimmten Fächerform zubereitet. Wir haben uns heute ein anderes Gemüse ausgesucht: Es gibt Hasselback-Rote-Bete!

Hasselback-Rote-Bete: hübsch angerichtet

Die Hasselback-Rote-Bete ist aktuell einer unser Vorspeisen-Lieblinge, den wir aber gern auch mal als Beilage servieren. Mit dem tollen Aussehen begeistern wir alle am Tisch Sitzenden. Wie sagt man doch so schön? Das Auge isst mit!

Wir setzen die Hasselback-Rote-Bete auf ein cremiges Joghurtbett und servieren sie mit einem Kräuterdressing. Du kannst sie aber genauso gut auch als Beilage reichen oder als Topping für einen Salat zubereiten. Aber vor allem für besondere Anlässe, und da folgt im kommenden Monat ja einer, ist sie eine schöne und leckere Idee.

Gut zu wissen: Was hat es mit der Hasselback-Zubereitung eigentlich auf sich? Man vermutet, dass sie ihren Ursprung in Schweden hat. Die genaue Geschichte kennt man jedoch nicht, und so ranken sich gleich mehrere Mythen darum. Eine davon besagt, dass wir sie dem Restaurant Hasselbacken verdanken, dessen damaliger Koch Leif Elisson 1953 in Stockholm zuerst die Fächerschnitte in Kartoffeln setzte.

Für die Hasselback-Rote-Bete nutzen wir rohe Knollen, die wir zunächst schälen und dann fächerförmig einschneiden. Anschließend streichen wir die Beten mit Öl ein und backen sie im Ofen gar. Derweil widmen wir uns dem Dressing, ein sogenanntes Green-Goddess-Dressing mit Kräutern, Knoblauch, Zitronensaft, Olivenöl und eingeweichten Cashewkernen. Die machen die Soße nicht nur cremig, sondern auch vegan.

Sind die Beten fertig, richten wir sie mit Joghurt auf Tellern an, verteilen das Dressing und etwas Bratensaft darüber und servieren sie noch warm. Und, schmecken sie nicht wunderbar?

