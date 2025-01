Heiße Dubai-Schokolade: der Trend zum Trinken

Wir bleiben dem Dubai-Schokoladen-Trend noch eine Weile treu und schlürfen aktuell gern eine heiße Dubai-Schokolade. Ob morgens zum Frühstück, wenn es draußen noch dunkel ist, oder nachmittags, um uns den Arbeitstag zu versüßen: Dieses Getränk streichelt unsere Seele und unsere Geschmacksknospen.

Rezept für Dubai-Schokolade: Probiere das Heißgetränk

Seit Monaten schon ist die sogenannte Dubai-Schokolade in aller Munde. Was die Süßigkeit auszeichnet? Sie ist mit Pistaziencreme und knusprigen Kadayif-Fäden gefüllt. Bekam man sie zu Beginn des Hypes nur online, findet man sie mittlerweile auch hierzulande im stationären Handel.

So kündigte Lidl den Verkauf einer eigenen Dubai-Schokolade an, und die Fans folgten dem Aufruf. Auch anderswo stand man Schlange, um die begehrte Schokolade zu ergattern, etwa vom bekannten Schokohersteller Lindt. Und wer sie online kaufen möchte, kann dies weiterhin erfolgreich tun. Längst findet man aber auch zahlreiche Rezepte für Dubai-Schokolade, so natürlich auch bei uns. Besonders leicht klappt das Selbermachen mit Schokoladenformen aus Silikon 🛒, die der Süßigkeit ihre typische Form verleihen.

Aber der Trend kann noch mehr und wir haben ihn in letzter Zeit immer wieder neu interpretiert. Aktuell sind wir ganz verrückt nach unserer heißen Dubai-Schokolade. Deren Zubereitung ist kinderleicht, das Ergebnis ein echter Glücksmoment für Fans von süßen Heißgetränken. Wir starten damit, Pistazienmilch zu erwärmen und unter Rühren weiße Schokolade darin aufzulösen. In der Zwischenzeit braten wir Kadayif-Teigfäden an, die wir später zum Garnieren verwenden.

Als Nächstes streichen wir die Innenseite einer Tasse mit Pistaziencreme ein. Alternativ kann man sie auch direkt in die heiße Milch einrühren. Danach kommen ein paar gehackte Pistazien in die Tasse und dann die heiße Schoki. Garniert wird mit Schlagsahne, den knusprigen Teigfäden und Pistazien. Sieht toll aus, oder?

Probiere unbedingt auch unsere Dubai-Schokoladenpralinen und unsere Dubai-Schokolade-Donuts. Kaffee-Fans freuen sich über diesen Pistazien-Latte.

Heiße Dubai-Schokolade Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 200 ml Pistazienmilch oder andere Milch

1 Handvoll Kadayif-Teigfäden

etwas Butter zum Braten

50 g weiße Schokolade alternativ Vollmilch oder Zartbitter

2 EL Pistazien

2 EL Pistaziencreme

50 g Sahne Zubereitung Erhitze die Milch in einem Topf auf dem Herd auf kleiner Stufe.

Brate derweil die Teigfäden in Butter knusprig.

Hacke die weiße Schokolade grob und die Pistazien fein.

Lass die gehackte Schokolade unter Rühren in der Milch schmelzen.

Streiche die Innenseite einer Tasse oder eines Glases mit der Pistaziencreme ein und streue 1 EL gehackte Pistazien hinein.

Gieße die Schokoladenmilch ins Glas.

Schlage die Sahne steif und garniere das Getränk damit. Streue die Teigfäden und die restlichen Pistazien darüber und serviere. Notizen Statt die Pistaziencreme in die Tasse zu streichen, kannst du sie auch in die heiße Milch einrühren.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.