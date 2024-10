Dieses Getränk musst du diesen Herbst unbedingt probieren

Heute feiern wir den Herbst mit einer fruchtigen Herbst-Sangria. Sie überrascht mit saisonalen Früchten und würzigen Aromen von Zimt und Sternanis. Sie ist perfekt für gemütliche Abende zu Hause oder um Gäste bei einem herbstlichen Dinner zu überraschen. Herbst-Sangria ist die elegante und zugleich unkomplizierte Art, den Herbst zu feiern.

Herbst-Sangria: würzig, fruchtig, herbstlich

Sangria stammt ursprünglich aus Spanien und Portugal. Ob bei Festen, Hochzeiten oder einfach bei einem gemütlichen Abendessen – Sangria steht für Geselligkeit und Genuss. Doch während die klassische Variante dieses Getränks meist an Sommerabende erinnert, hat die Herbst-Sangria ihren ganz eigenen Charme. Sie verbindet die fruchtigen, spritzigen Elemente der traditionellen Sangria mit den herzhaften, warmen Aromen des Herbstes.

Die Zubereitung ist wirklich einfach. Aus Wasser und Zucker kochst du zuallererst einen Sirup, in den du dann Zimt und Sternanis gibst. Lass ihn dann eine Stunde ziehen und abkühlen. Du kannst den Sirup auch ruhig schon am Vortag zubereiten. Wenn du mehr kochst, hast du immer etwas Vorrat im Kühlschrank. Der Sirup kommt dann mit den restlichen Zutaten und Eiswürfeln in eine große Bowle-Schüssel. Zum Schluss schneidest du noch etwas Obst in Scheiben und gibst diese zusammen mit einigen Zimtstangen und Sternanis als Dekoration mit hinein.

Diese Herbst-Sangria zeigt, wie vielseitig dieses Getränk ist. Während viele Sangria mit Sommer und Strand assoziieren, beweist diese herbstliche Version, dass sie ebenso gut in die kühleren Monate passt. Überzeuge dich einfach selbst und bereite dir deine eigene Bowle zu.

