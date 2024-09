Das ist unser Lieblingsrezept für saftige Himbeer-Muffins

Muffins wie diese Himbeer-Muffins sind unfassbar praktisch: Jedes Stück ist bereits eine Portion, eine Ladung reicht für eine große Meute, sie sind meist unkompliziert in der Zubereitung, und dann schmecken sie einfach so gut! Wir schieben schon einmal die nächste Fuhre in den Ofen.

Wir backen süße Himbeer-Muffins

Nur zehn Minuten Zeit musst du aufwenden, um den Teig für die Himbeer-Muffins vorzubereiten. Dafür wäschst du zunächst die Beeren und eine Bio-Zitrone. Von ihr reibst du die Schale ab und presst anschließend den Saft aus. Nun mischst du alle trockenen Zutaten miteinander: Mehl, Zucker, Backpulver, Natron und eine Prise Salz. Separat davon werden die feuchten Zutaten – Eier, Milch, Zitronensaft, Schalenabrieb und saure Sahne – miteinander verrührt.

Beide Mischungen müssen anschließend vermengt werden. Aber Vorsicht: Rühre sie nicht zu lange, sondern gerade lang genug, dass sie sich gut verbinden. Ansonsten nimmst du dem Teig seine Luftigkeit und die Muffins werden nicht so schön fluffig, sondern eher fest. Und das wäre doch wirklich jammerschade!

Am Schluss musst du nur noch die Himbeeren unter den Teig heben und ihn auf ein Muffinblech verteilen. Alternativ kannst du natürlich auch Muffinförmchen aus Papier oder Silikon verwenden. Und schon geht’s für die kleinen Kuchen in den Ofen. Der zaubert darauf saftige Himbeer-Muffins, von denen man sofort probieren möchte, wenn sie wieder aus der Röhre kommen. Das ist nach 15 bis 20 Minuten der Fall.

Übrigens: Du kannst die Himbeer-Muffins sowohl mit frischen als auch mit gefrorenen Beeren backen. So schmecken sie das ganze Jahr über. Achte nur darauf, dass du gefrostete Früchte rechtzeitig aus dem Tiefkühlschrank nimmst und sie auftauen und abtropfen lässt.

Möchtest du dich durch unser Muffin-Angebot backen, mach doch mit unseren zuckerfreien Bananenmuffins weiter. Unsere Quark-Muffins mit Kirschen und unsere Pflaumenmuffins schmecken ebenfalls herrlich fruchtig. Probiere sie selbst!