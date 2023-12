Versetze dich gedanklich in ein gemütliches Chalet in den Schweizer Alpen. Stell dir vor, wie du in einer edlen Küche ein leckeres Fondue zubereitest, das du anschließend vor dem Kamin aus Naturstein verzehrst. Zwar können wir nicht ständig Urlaub in den Alpen machen, aber mit Hilfe eines guten Fondues können wir uns zumindest das kulinarische Flair dieser Tagträumerei nachhause holen. Dabei kannst du mit dem nun folgenden Mini Hot Dog Fondue das traditionelle Schweizer Gericht auf raffinierte Art und Weise variieren.

Kreative Neuinterpretation: Hot Dog Fondue

Klar, aus der Schweiz stammt diesen Fondue sicher nicht, aber deshalb ist es nicht weniger köstlich. Und vor allem richtig kreativ, denn es kombiniert zwei echte Leckerbissen: Das traditionelle Fondue wird mit Würstchen im Schlafrock serviert. Die in Blätterteil gewickelten Wiener lassen sich in die Käsesoße dippen und verleihen dem Hot Dog Fondue seinen Namen und sorgen für unwiderstehlichen Genuss.

Sieh‘ dir weitere kreative Fondue-Ideen wie unser Pizza-Fondue im Brot oder dieses 3-mal Käsefondue im Teigmantel an.

Wer braucht bei diesem Mini Hot Dog Fondue schon ein Chalet in den Schweizer Alpen? Probier es aus und lass dir die kleinen Happen mit dem heißgemachten Frischkäse-Dip beim nächsten Filmabend oder auf der nächsten Gartenparty schmecken.

Würstchen

Blätterteig

150 g Frischkäse

Salz und Pfeffer

100 g geriebener Cheddar

Frühlingslauch zur Dekoration Zubereitung Die Menge an Würstchen und Blätterteig bemisst sich natürlich nach deinen Bedürfnissen. Schneide den Blätterteig in drei ungefähr gleich große Teile und wickle in jedes dieser Drittel ein Würstchen ein.

Schneide die eingewickelten Würstchen ebenfalls in drei Teile. Schiebe jedes Wurststückchen mit dem Finger ein wenig aus dem Blätterteig heraus.

Verfeinere den Frischkäse mit einer Prise Salz und einer Prise Pfeffer und vermenge ihn mit etwas Cheddar. Streue den restlichen Käse obendrüber.

Backe die eingerollten Wurststücke und den Dip 20 Minuten lang bei 180 °C Umluft.

