Es muss nicht immer super aufwendig zugehen, auch beim Kochen nicht. Manchmal sind es die kleinen, simplen Dinge, die aus einem Gericht eine Geschmacksexplosion machen. Dips, Dressings und Soße zum Beispiel. Sie verleihen vielen Speisen das gewisse Etwas und runden sie perfekt ab. Und weil wir schnelles Essen lieben – vor allem nach einem langen Arbeitstag –, machen wir uns abends gern mal heiße Würstchen mit einer cremigen, würzigen und fix angerührten Hot-Dog-Soße. Wer die einmal probiert hat, möchte am liebsten nichts anderes mehr essen!

Schnelle Hot-Dog-Soße fürs Würstchen

Ich kenne diese leckere Hot-Dog-Soße noch aus meiner Kindheit. Hatte ich Geburtstag, durfte ich mir jedes Jahr aussuchen, was es für meine Gäste und mich zum Essen geben soll. Meine Mama machte die beste Hot-Dog-Soße der Welt, und natürlich entschied ich mich fast jedes Jahr für die Wurst im Brötchen.

Meine Mama dankte es mir, denn sie hatte mit diesem Fastfood-Klassiker wenig Arbeit, und auch der Einkauf hielt sich in Grenzen. Während wir also im Garten tobten, bereitete sie die Hot-Dog-Soße zu und baute das Fingerfood zusammen. In 15 Minuten waren die Hot Dogs im Ofen, und wir konnten nicht schnell genug am Tisch sitzen, weil wir sie so liebten.

Hot Dogs liefern uns Inspiration für viele kreative Rezept-Ideen. Perfekt für den nächsten Kindergeburtstag ist beispielsweise auch dieser Hot Dog im Blätterteig-Zopf. Im Sommer, wenn die Grillsaison startet, schmecken uns diese Bratwurst-Hot-Dogs besonders gut. Oder wie wäre es mit einer Hot-Dog-Pizza?

Für mich gehören aufs Hot Dog nicht nur die cremige Hot-Dog-Soße, sondern auch Röstzwiebeln und Gewürzgurkenscheiben. Selbst, wenn schon ein paar Cornichons in der Soße sind. Die Röstzwiebeln kannst du bereits fertig abgepackt im Supermarkt kaufen, sie aber mit wenig Aufwand ebenso gut selbst braten: einfach eine Zwiebel in dünne Ringe schneiden und in Fett in einer Pfanne so lange unter Wenden brutzeln lassen, bis sie schön braun ist. Für extra Geschmack kannst du sie mit etwas Zucker karamellisieren. Ganz egal, für welche Toppings du dich entscheidest, mit der ultimativen Hot-Dog-Soße wird’s so oder ein Genuss!