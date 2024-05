Viele Familien pflegen Traditionen wie Spieleabende, den Familien-Sonntag oder den Pizzatag. Letzterer dürfte wohl die größte Freude bereiten, versammeln sich doch alle um ein leckeres, dampfendes Mahl. Voraussetzung für ein gemütliches Beisammensein: Jeder bekommt seine Lieblingssorte, und es ist genug da. Schaltet sich bei dir das schlechte Gewissen ein, wenn zwar sehr schmackhafte, doch weder selbstgemachte noch allzu gesunde Pizza auf den Tisch kommt, gibt es hier eine Alternative, die selbst die größten Kritiker in bekennende Pizzafanatiker verwandelt.

Rezept für knusprige Blumenkohl-Pizza

Der Pizza sieht man zuerst gar nicht an, dass sie nicht aus einem herkömmlichen Teig besteht. Es macht zwar einiges an Arbeit, den Teig vorzubereiten, doch der Lohn ist ein unschlagbar würziges Gericht. Und nicht zu vergessen: Auch ein selbstgemachter Hefeteig nimmt etwas Zeit in Anspruch. Und weil die Pizza ganz ohne Wurst auskommt, ist sie sogar für Vegetarier ein Leckerbissen.

Pizza muss nicht immer klassisch rund daherkommen. Probiere auch mal kreative Varianten wie unsere Waffel-Pizza, diese cremige Pizza-Suppe oder einen aromatischer Pizza-Auflauf. Auch diese Varianten schmecken der ganzen Familie.