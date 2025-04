Hast du dich auch schon gefragt, ob grüner oder weißer Spargel gesünder ist? Als leidenschaftliche Spargelliebhaber möchten wir dir in diesem Artikel die Unterschiede zwischen den beiden Spargelarten näherbringen und dir zeigen, welche Variante die gesündere Option ist.

Die Unterschiede zwischen grünem und weißem Spargel

Grüner und weißer Spargel unterscheiden sich in erster Linie durch ihre Farbe und die Art, wie sie wachsen. Grüner Spargel wächst oberirdisch und wird durch Sonneneinstrahlung grün. Weißer Spargel hingegen wird unter der Erde kultiviert, indem man ihn mit Erde oder Stroh bedeckt. Dadurch bleibt er weiß und zart.

Neben der Farbe gibt es auch Unterschiede in Bezug auf den Geschmack und die Nährstoffzusammensetzung. Grüner Spargel hat ein intensiveres, nussiges Aroma, während weißer Spargel milder und zarter schmeckt. Außerdem enthält grüner Spargel mehr Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe als die weiße Variante.

Ist grüner oder weißer Spargel gesünder?

Spargel zeichnet sich durch seinen hohen Wassergehalt von mehr als 90 Prozent aus, was ihn zu einem äußerst kalorienarmen und fettfreien Lebensmittel macht. Er ist ein wahres Kraftpaket, wenn es um die Versorgung mit essenziellen Vitaminen wie A, B, C, E und K geht. Zusätzlich ist Spargel reich an zahlreichen wertvollen Mineralien und seinem beträchtlichen Kaliumgehalt ist es zu verdanken, dass er eine entwässernde, Wirkung hat.

Betrachtet man die gesundheitlichen Aspekte genauer, so hat grüner Spargel leicht die Oberhand: Er strotzt nur so vor Vitamin C und Folsäure und übertrifft den weißen Spargel auch im Gehalt an Antioxidantien. Zudem bildet grüner Spargel mehr Chlorophyll, was eine entgiftende Wirkung hat und sogar krebspräventiv sein kann.

Ein weiterer praktischer Vorteil des grünen Spargels ist die unkomplizierte Vorbereitung, denn bis auf das Entfernen der holzigen Endstücke, kann man sich das Schälen sparen.

In unserem Leckerwissen findest du noch viele weitere, spannende Ratgeber rund um den Spargel. Wir zeigen dir beispielsweise, wie du am besten einfrierst oder ihn einlegst. Und weißt du, wie viel Spargel man ungefähr pro Person braucht?

Wie du Spargel am besten zubereitest

Egal, ob du dich für grünen oder weißen Spargel entscheidest, es gibt ein paar Tipps, wie du ihn am besten zubereitest, um möglichst viele Nährstoffe zu erhalten:

Koche den Spargel 🛒 nicht zu lange, damit er knackig bleibt und die Vitamine erhalten bleiben.

Dämpfe den Spargel, statt ihn zu kochen, dann gehen weniger Nährstoffe verloren.

Würze den Spargel mit Zitrone, Kräutern oder Gewürzen, das fördert die Aufnahme von Vitaminen.

Iss den Spargel am besten frisch und nicht zu lange gelagert, denn dann verliert er an Nährwert.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass grüner Spargel der gesündere Spargeltyp ist. Er enthält mehr wertvolle Nährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien. Außerdem hat er ein intensiveres Aroma und eine knackigere Konsistenz.

Am Ende des Tages zählt jedoch Folgendes: Unabhängig davon, ob du dich für weißen oder grünen Spargel entscheidest – beide Varianten bringen eine Fülle gesundheitlicher Vorteile mit sich. Die Entscheidung sollte daher vor allem auf deinen persönlichen Geschmacksvorlieben basieren.

