Schluss mit langweiligen Chips: Mache dir gepuffte Käse-Pops zu Hause selber

Für mich gibt es zwei Dinge, auf die ich nie verzichten könnte: Käse und Snacks. Ob zur Kaffeepause nach dem Mittag oder abends vor dem Fernseher – ich brauche immer etwas zu Knabbern. Diese Käse-Pops sind dafür absolut perfekt. Sie sind einfach gemacht, knuspern schön und schmecken einfach herrlich würzig.

Käse-Pops: einfaches Snack-Rezept

Das Geheimnis der Käse-Pops liegt in der besonderen Zubereitungstechnik: Hohe Temperaturen lassen den Teig regelrecht explodieren und schaffen die charakteristische luftige Textur. Und alles, was du brauchst, sind ein paar Scheiben Käse und einen Ofen. Das einzige, was ein wenig Geduld erfordert, ist die Trockenzeit von zwei Tagen. Das Backen dauert am Ende gerade einmal wenige Minuten.

Für die Zubereitung schneidest du den Käse in kleine Quadrate und verteilst sie auf einem mit Backpapier belegten Blech. Je dünner der Käse ist, desto schneller und besser trocknet er durch. Anschließend deckst du in ab und lässt ihn bei Zimmertemperatur trocknen. Ist der Käse komplett trocken, schiebe das Blech in den Ofen. Nach kurzer Zeit poppen die Käse-Quadrate auf und können nach drei Minuten aus dem Ofen geholt werden. Wer mag, kann sie jetzt noch etwas würzen, ich nasche sie aber am liebsten pur.

Die Vielseitigkeit der gepufften Käse-Pops zeigt sich in den unzähligen Variationsmöglichkeiten. Du kannst verschiedene Käsesorten verwenden und sie mit Kräutern oder Gewürzen verfeinern. Diese Flexibilität macht sie zu einem würzigen Snack, der nie langweilig wird.

Du suchst noch mehr knusprige Alternativen? Probiere Gurkenchips aus dem Ofen für den gesunden Crunch zwischendurch oder einen würzigen Brezel-Snack aus dem Airfryer. Für alle Naschkatzen haben wir außerdem die überraschende Kichererbsen-Schokolade – eine geniale Kombination, die dich garantiert überraschen wird.

Käse-Pops Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Trockenzeit 2 Tage d Gesamtzeit 2 Tage d 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Pck. Käse in Scheiben z.B. Gouda, Edamer, Gruyère

Paprika- oder Currypulver optional Zubereitung Schneide den Käse in kleine Quadrate und lege sie zum Trocknen auf ein mit Backpapier 🛒 belegtes Blech.

Decke den Käse mit Küchenpapier ab und lass ihn bei Zimmertemperatur rund 48 Stunden trocknen.

Heize den Ofen auf 220 °C Umluft vor.

Lass die Käsestücke aufploppen und hole sie nach 3 Minuten aus dem Ofen.

Würze die Käse-Pops nach Belieben noch mit Paprika- oder Currypulver und lass sie abkühlen.

