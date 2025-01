Käsesuppe mit Gewürzgurken und Hackfleisch: einfaches Rezept

Heute wird’s deftig im Suppentopf: Wir kochen eine Käsesuppe mit Gewürzgurken, Lauch und Hackfleisch. Die erinnert an ein beliebtes Partyessen, und weil wir im Januar gefühlt nichts zu feiern haben, kurbeln wir die Feierstimmung einfach im Alltag etwas an, indem wir uns mit dieser würzigen Suppe verwöhnen. Und wie wär’s, wenn wir dazu noch ein paar Freunde einladen? Je mehr, desto besser!

Rezept für Käsesuppe mit Gewürzgurken, Hack und Lauch

Es gibt Suppe! Nein, das wird keinesfalls ein langweiliges Essen, dafür schmeckt diese Käsesuppe mit Gewürzgurken viel zu würzig. Wir verwenden dafür nicht nur einen aromatischen Bergkäse, sondern auch säuerliche Gürkchen sowie Hackfleisch, das wir zusammen mit Lauch und Knoblauch anbraten. Und als wäre das noch nicht genug, kommen auch noch Kartoffeln dazu. Diese Kombination kann nur begeistern.

Die Käsesuppe mit Gewürzgurken schmeckt cremig und ist ideal für kalte, schmuddelige Wintertage. Wer sehnt sich nicht nach etwas Gemütlichkeit, wenn es draußen grau und nass ist? Wir schaffen das mit sogenanntem Comfort Food, also Speisen, die gut tun, gut schmecken und gut vorzubereiten sind. Alles Dinge, die auf diese Suppe mehr als zutreffen.

Schon gewusst? Lauch sollte man immer sehr gründlich waschen. Denn zwischen den vielen Blättern, die eine Stange bilden, versteckt sich gerne mal jede Menge Erde. Am besten schneidest du den Lauch deshalb zunächst der Länge nach in zwei Hälften und spülst diese danach unter fließendem Wasser ab. Ziehe die Blätter dabei ein wenig auseinander, damit das Wasser auch in die Zwischenräume gelangt und der Schmutz herausgespült wird. Es ist auch möglich, den Lauch zunächst in Ringe zu schneiden und diese im Anschluss in einem Sieb abzuspülen.

