Schmeckt zum Frühstück oder als Dessert: Kaiserschmarrn aus dem Airfryer

Ich liebe meine Heißluftfritteuse. In ihr bereitete ich fast alles zu – von Frühstücksbrötchen über gekochte Eier bis hin zu Frikadellen. Seit kurzem nutze ich den Airfryer auch, um Kaiserschmarrn zu backen. So entsteht eine köstliche und leichte Variante des österreichischen Dessertklassikers. Na, neugierig geworden? Dann lass ihn uns zusammen machen!

Schnelles Rezept der Kaiserschmarrn aus dem Airfryer

Kaiserschmarrn hat wirklich eine lange Tradition in der österreichischen Küche. Der Name des Gerichts geht auf Kaiser Franz Joseph I. zurück, der das Dessert angeblich besonders liebte. Einer Legende nach verlangte der Kaiser nach einem Festmahl nach einer süßen Nachspeise. Seine Köche improvisierten daraufhin und es entstand der schmackhafte Klassiker, der heute in vielen Variationen serviert wird und ein fester Bestandteil der österreichischen und auch bayerischen Kultur ist.

Die Zubereitung in der Heißluftfritteuse ist supereinfach. Du bereitest den Teig zu. Trenne dafür die Eier und schlage das Eiweiß mit dem Zucker steif. Dann verrührst du die Eigelbe mit Milch, geschmolzener Butter, Mehl und Vanillezucker. Zum Schluss hebst du den Eischnee und die Rosinen vorsichtig unter. Der Teig kommt dann in eine kleine Auflaufform, die in deinen Airfryer passt. Nun musst du den Kaiserschmarrn nur noch für etwa 20 Minuten backen. Vor dem Servieren zerrupfst du ihn noch mit zwei Gabeln.

Genieße den Kaiserschmarrn aus dem Airfryer als Frühstück mit Puderzucker, Apfelmus oder Zwetschgenkompott. Oder vernasche ihn als Dessert, wie es der Kaiser damals gemacht hat.

Genieße den Kaiserschmarrn aus dem Airfryer als Frühstück mit Puderzucker, Apfelmus oder Zwetschgenkompott. Oder vernasche ihn als Dessert, wie es der Kaiser damals gemacht hat.

Aber Vorsicht: Es gibt auch Lebensmittel, die nicht in den Airfryer dürfen.