Kandierter Rhabarber: Süßigkeit aus dem Frühlingsgarten

Rhabarber zählt für mich zu den leckersten Frühlingsboten im Garten. Ich kann gar nicht genug von den sauren Stangen bekommen und esse sie am liebsten als Kompott zu Vanillepudding oder als Chutney bei einem Grillabend mit Freunden. Rhabarber kann aber noch so viel mehr. Mit diesem Rezept für kandierten Rhabarber kannst du das saure Gemüse in eine süße Delikatesse verwandeln.

Einfaches Rezept für kandierten Rhabarber

Kandierte Früchte lassen sich wunderbar zu Hause selber machen. Alles, was du dafür benötigst, sind frische Früchte, Zucker und Wasser. Nach Geschmack kannst du auch noch etwas Zitronensaft hinzugeben.

Schon früher nutze man das Kandieren, um Früchte länger haltbar zu machen. Bereits den Pharaonen wurden in Palmblütensaft eingeigelte Datteln und Feigen serviert. Und auch im antiken Rom waren in Honig kandierte Früchte äußerst beliebt.

Es lassen sich so gut wie alle Früchte kandieren. Sehr gut eignen sich beispielsweise Kiwis, Bananen, Äpfel und Trauben. Aber auch Rhabarber – der eigentlich zum Gemüse gehört – ist perfekt dafür geeignet.

Um kandierten Rhabarber herzustellen, schälst du ihn erst einmal und schneidest ihn in mundgerechte Stücke. Diese vermengst du in einem Topf mit Zucker, Wasser und nach Belieben etwas Zitronensaft. Bringe den Topfinhalt dann zum Kochen und lass ihn eine knappe halbe Stunde köcheln. Der Rhabarber wird weich und der Sirup dickt leicht ein.

Sobald der Rhabarber durchscheinend ist und sich leicht mit einer Gabel einstechen lässt, nimmst du den Topf vom Herd und lässt den kandierten Rhabarber vollständig abkühlen.

Nachdem Abkühlen kannst du ihn noch in etwas Zucker wälzen, wenn du magst. Im Kühlschrank aufbewahrt, hält sich die süße Leckerei etwas eine Woche.

Aber ich bezweifle es, denn ich futtere meine Portion immer in wenigen Tagen auf, so lecker ist der kandierte Rhabarber.

Aus Rhabarber lässt sich noch so viel mehr Leckeres zaubern. Wie wäre es mit einer Rhabarber-Zitronen-Tarte oder Rhabarber-Blätterteigtaschen? Eine tolle Snackidee ist auch Rhabarber-Fruchtleder.

Kandierter Rhabarber
500 g Rhabarber

400 g Kristallzucker

250 ml Wasser

1 TL Zitronensaft optional Zubereitung Wasche den Rhabarber und schneide ihn in Stücke. Vermenge ihn dann in einem Topf 🛒 vorsichtig mit dem Zucker, Wasser und Zitronensaft.

Bringe die Mischung zum Kochen und rühre dabei gelegentlich um, um ein Ankleben zu vermeiden.

Sobald die Mischung kocht, reduziere die Hitze und lass sie 20-25 Minuten köcheln. Rühre ab und an um.

Ziehe den Topf vom Herd, sobald der Rhabarber weich sowie leicht durchscheinend und der Sirup leicht eingedickt ist. Lass den kandierten Rhabarber vollständig abkühlen.

Wälze ihn nach Belieben noch in etwas Zucker und bewahre ihn bis zu einer Woche in einem luftdichten Behälter im Kühlschrank auf.

