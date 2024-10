Kartoffel-Wedges mit Feta und Oliven bringen griechisches Flair auf dem Teller

Es geht nach Griechenland! Okay, nur in der Küche, aber immerhin. Wenn der nächste Urlaub noch in weiter Ferne liegt oder du gerade erst aus den Ferien zurückgekommen bist und dich schon wieder das Reisefieber packt, dann koche dich doch einfach in andere Länder. Das klappt beispielsweise wunderbar dank unserer Kartoffel-Wedges mit Feta und Oliven. Bei diesem Rezept haben wir uns vom letzten Trip nach Griechenland inspirieren lassen. Schmeckst du es?

Knusprige Kartoffel-Wedges mit Feta und Oliven: unfassbar lecker

Die Kartoffel-Wedges mit Feta und Oliven eignen sich sowohl als Beilage als auch als Hauptgericht. Ein wenig erinnern sie uns als sogenannte Loaded Fries, also Pommes frites mit verschiedenen Toppings. Unsere Wedges sind aber deutlich dicker geschnitten als Fritten. Wir machen sie im Ofen selbst und schneiden dafür zunächst gewaschene oder geschälte Kartoffeln in die typische Form. Danach legen wir sie in Wasser ein, damit ihnen Stärke entzogen wird. Dadurch werden sie im Ofen später knuspriger. Tupfe sie nach dem Abgießen außerdem unbedingt trocken, dadurch verstärkst du den Effekt.

Tipp: Ein wenig Zeit in der Zubereitung kannst du sparen, wenn du tiefgekühlte Wedges aus dem Supermarkt verwendest.

Während die Kartoffeln im Wasser liegen, kannst du den Feta zerbröseln und den Zitronensaft einer Frucht auspressen. Halbiere außerdem die Oliven. Zusätzlich solltest du schon einmal die Marinade anrühren, die aus dem Zitronensaft, Olivenöl und allerlei Gewürzen besteht.

Schwenke die Kartoffeln nach dem Wasserbad in der Marinade, sodass sie rundherum gut damit bedeckt sind. Nun geht’s ab in den Ofen. Nach der Backzeit werden die Kartoffel-Wedges mit Feta und Oliven bestreut und am besten warm verputzt.

Liebst du Kartoffelsnacks, dann schmecken dir bestimmt auch unsere Parmesan-Kartoffeln aus dem Ofen. Unsere Bratkartoffeln mit Zucchini und Hackfleisch sind ebenfalls sehr köstlich, genau wie unsere Knoblauchkartoffeln mit Zitrone. Lass es dir schmecken!