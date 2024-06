Kartoffelgratin Elsässer Art: cremiger Genuss aus dem Ofen

Aufläufe und Gratins schmecken wirklich immer. Zumindest mir. Kein Wunder, denn sie enthalten meist Sahne und eine ordentliche Schicht Käse. Ich liebe Kartoffeln und esse deshalb am liebsten Gratin. In unserer heutigen Variante wird es als Kartoffelgratin Elsässer Art mit Speck und Zwiebeln zubereitet.

Einfaches Rezept für Kartoffelgratin nach Elsässer Art

Das Kartoffelgratin Elsässer Art ist cremig, deftig und schmeckt am besten, wenn es frisch aus dem Ofen kommt. Ich esse es mindestens einmal die Woche, wahrscheinlich, weil schon meine Mama es regelmäßig gekocht hat und es supereinfach zuzubereiten ist.

Die Kartoffeln schneidest du in sehr feine Scheiben oder hobelst sie mit einer Küchenreibe. Auch der Speck und die Zwiebeln werden klein geschnitten und anschließend in einem Topf angedünstet. Dann gießt du Milch und Sahne dazu und lässt die Soße kurz einkochen. Zum Schluss verteilst du die Kartoffelscheiben in einer Auflaufform und übergießt sie mit der Sahnesoße. Nachdem das Gratin eine halbe Stunde im Ofen gewesen ist, kommt noch der Käse drüber. Mmh, wie lecker das klingt!

Für das Kartoffelgratin Elsässer Art verwendest du am besten Bauchspeck und Munster Käse. Beides sorgt für einen kräftigeren Geschmack. Alternativ kannst du aber auch Emmentaler-Käse verwenden. Ihn bekommst du deutlich einfacher zu kaufen.

Bei Leckerschmecker findest du viele weitere leckere Rezepte für Kartoffelauflauf. Probiere zum Beispiel unseren Kartoffelauflauf mit Spiegeleiern oder den indischen Kartoffelauflauf mit Joghurtsoße. Wie wäre es auch mal mit einem Kartoffelauflauf mit Hack und Zucchini?

Weil die Kartoffeln nicht vorgekocht werden, ist es wichtig, sie wirklich dünn zu schneiden oder zu hobeln. Du solltest außerdem eine niedrige Auflaufform verwenden, damit die Kartoffelscheiben gleichmäßig durchgaren und das Gratin nicht oben braun wird, aber unten noch roh ist.

Wenn du jetzt schon Hunger bekommen hast, dann ran an den Herd. Hier kommt das Rezept!