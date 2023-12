Kartoffelsalat mit Würstchen kommt bei vielen traditionell am Heiligen Abend auf den Tisch. Er gehört zum Fest wie der Weihnachtsbaum und die Geschenke. Je nach Region gibt es aber unterschiedliche Zubereitungsarten. Doch gibt es den einen, den wahren Kartoffelsalat? Wir finden schon und stellen dir unseren leckeren Kartoffelsalat mit Brühe vor. Und glaub uns, nach dem ersten Bissen wirst du wissen, warum.

Der Ursprung des Brauchtums, an Heiligabend Kartoffelsalat zu servieren, lässt sich auf eine Zeit zurückführen, in der das Geld bei Familien knapp war und das große Weihnachtsessen erst am 25. Dezember stattfand. Die preiswerte Kartoffel eignete sich daher hervorragend als Hauptzutat für das Essen an Heiligabend. Der Salat konnte schon am Vortag zubereitet werden und wurde kalt gegessen. So blieb am 24. genügend Zeit für die Vorbereitung des Essens für den 1. Weihnachtsfeiertag. Was damals praktisch war, wurde zu einer Tradition, die in vielen Familien bis heute gepflegt wird.

Rezept für schwäbischen Kartoffelsalat mit Brühe

Der Kartoffelsalat hat sich zu einem echten Klassiker entwickelt, ohne den sich viele die Weihnachtszeit gar nicht mehr vorstellen können. Oftmals wurde das Familienrezept von Generation zu Generation weitergegeben und abgewandelt. Im Gegensatz zu Variationen mit Mayonnaise punktet unser Kartoffelsalat mit Brühe, der einem schwäbischen Kartoffelsalat ähnelt, mit leichten und zugleich würzigen Noten.

Trotz der unterschiedlichen Vorlieben verbindet alle Kartoffelsalate eins: die Kartoffel. Am besten eignen sich festkochende Sorten. Also, ran an die Knolle und zaubere dir einen perfekten und vor allem unbeschreiblich leckeren Kartoffelsalat mit Brühe.

