Der beste Kartoffelsalat aller Zeiten wird mit Kichererbsen gemacht

Was für ein Sommer: Hitzewellen und Regentage wechseln sich ab, und kaum hat man sich an die heißen Temperaturen gewöhnt, stürzen sie schon wieder ab. Wir lassen uns die Stimmung von dem Wetterwechselbad der Gefühle aber nicht verderben und grillen, was das Zeug hält. Immer mit dabei: leckere Salate wie dieser Kartoffelsalat mit Kichererbsen. Der sollte demnächst unbedingt auch mal auf deinem Barbecue-Buffet stehen.

Kartoffelsalat mit Kichererbsen: leckerer Grillbegleiter

Na, wie oft hast du in diesem Sommer schon gegrillt? Wenn es dir wie uns geht, dann ziemlich oft. Wir lieben es einfach, draußen zu kochen und zu essen. Außerdem ist es immer toll, zu sehen, wie viele Leckereien auf dem großen Gartentisch landen! Alle nehmen sich, worauf sie Lust haben, und Gäste steuern oft sogar noch eine Kleinigkeit bei. Unser aktueller Favorit auf dem Buffet ist definitiv dieser Kartoffelsalat mit Kichererbsen, der mit einem Dressing aus Mayonnaise gemacht wird.

Die Zubereitung ist super leicht und kann gut schon ein paar Stunden vor dem Grillbeginn erledigt werden. Denn der Kartoffelsalat mit Kichererbsen schmeckt besonders gut, wenn er noch etwas ziehen kann. Los geht’s mit dem Schälen oder gründlichen Waschen der Kartoffeln, dem Kleinschneiden dieser und anschließendem Kochen.

Derweil widmen wir uns den anderen Zutaten: Zwiebeln und Knoblauch werden abgezogen und gehackt, Sellerie gewaschen und zerkleinert und Dill abgebraust. Auch die Kichererbsen landen auf der To-Do-Liste, sie müssen abgegossen werden und dürfen danach abtropfen. Wasche dann noch eine Zitrone ab, reibe die Schale ab und presse etwas Saft aus. Daraus wird zusammen mit Senf, Knoblauch und Mayonnaise das simple Dressing für den Kartoffelsalat mit Kichererbsen.

So, jetzt sind auch die Kartoffeln gar und können abgegossen werden. Anschließend werden sie mit den Kichererbsen, dem Dressing, den Zwiebeln, dem Sellerie und dem Dill vermengt. Nochmal abschmecken – fertig!

Es leuchten weitere Stars am Kartoffelsalat-Himmel: etwa dieser Kartoffelsalat mit Rucola und Schafskäse und dieser Pesto-Kartoffelsalat. Ganz besonders hell scheint auch dieser Kartoffelsalat mit Erbsen und Radieschen. Oh, wie soll man sich da nur entscheiden? Am besten alle einmal probieren!